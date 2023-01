Roller på stribe: Tim Barlow er død

Den britiske filmindustri har mistet en yderst rutineret herre.

Tim Barlow er gået bort i en alder af 87 år.

Det bekræfter familien via skuespillerens manager, Paola Farino, over for Ekstra Bladet.

- Det er med stor sorg, at vi offentliggør, at den britiske skuespiller, dybt elskede og værdsatte ægtemand, far, bedstefar, oldefar og ven til en masse Tim Barlow er død, lyder det blandt andet i udtalelsen fra familien.

Det bliver oplyst, at han gik bort 20. januar, hvor han sov stille ind i sit hjem, mens han var omgivet af kærlighed.

- Han tilbragte en livstid på at elske os, få os til at grine og græde på scenen, i tv og film. Vi er dybt taknemmelige for hvert eneste øjeblik. Vi vil savne ham hver dag, og nu ser vi frem til at fejre hans liv, fortsætter udtalelsen.

Instrueret af Bille August

Tim Barlow har en lang og flot karriere som skuespiller bag sig. Ifølge IMDB har han haft lige så mange roller, som han har haft år på jorden, 87, siden han debuterede i 'Emmerdale Farm' i 1973, ligesom han også har haft en lang række teaterroller.

Tim Barlows cv består også af rolle som Lafitte i 'Les Misérables' fra 1998. Filmen var instrueret af Bille August og havde folk som Liam Neeson og Uma Thurman på rollelisten, ligesom han også har haft større eller mindre roller i 'Derek'. 'Sherlock', 'Wings', 'Doctor Who', 'Rome',' Wire in the Blood' og 'The Alienist'.

Derudover har han medvirket i film som 'The Tall Guy' med Jeff Goldblum, hvor han spillede en blind mand, der var allergisk over for sin førerhund, og zombiekomedien 'Hot Fuzz', hvor han spillede Mr. Treacher.

Hans sidste rolle blev i HBO-serien 'The New Pope' fra 2019, hvor han medvirkede i to afsnit.

Døv det meste af livet

I militæret mistede han sin hørelse i 1950'erne, men formåede alligevel at skabe sig en karriere som skuespiller. I 2008 fik han en del af hørelsen tilbage, da han fik indopereret nogle implantater i forbindelse med et BBC 4-radioprogram.

I 2016 fortalte han til The Stage, at han efter otte år med implantater ikke kunne forstå, hvordan han indtil da havde klaret sig karrieremæssigt.

- Først og fremmest var det vigtigst at få jobbet. Jeg dukkede op til auditions og havde ikke den fjerneste idé om, hvad folk sagde. Forestil dig direktøren tænke: 'Der er fem eller seks, der kæmper om denne rolle, så hvorfor vælge ham, der ikke kan høre, hvad jeg siger? sagde Barlow og fortsatte:

- Jeg kunne ikke lide at indrømme, at jeg var døv, så jeg lod som om, at jeg kunne høre, og så forsøgte jeg at klare mig igennem. Jeg troede, at jeg aldrig ville få rollerne, hvis de vidste, at jeg var døv, men jeg formåede da at finde arbejde her og der.