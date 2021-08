Rollerne er byttet om: Har lært at italesætte sine lyster

Simone fra 'Fede forhold' har i mange år kæmpet for at få sexlysten tilbage, men nu er det lykkedes hende at italesætte sine lyster

Lasse og Simone fra DR-programmet 'Fede forhold' har i mange år haft forskellige lyster, når det kommer til sex.

Lasses sexbehov er et problem for Simone, der ikke tænder på hans direkte tilgang til sex, derfor har parret gået i terapi for at blive klogere på hinandens lyster.

I programmet stiller parterapeut Frej Prahl parret til opgave, at Lasse skal være den kærlige afvisende part i forholdet, og Simone derimod skal tage styringen.

Over for Ekstra Bladet fortæller Simone og Lasse, at det var en spændende udfordring at skulle bytte roller.

- Det var mange år siden, jeg havde lagt op til Lasse. Det var meget usikkert og nyt at skulle gøre igen. Det var også angsprovokerende på en måde at skulle vise sin lyst til sin egen mand, man havde været sammen med i ti år, siger Simone.

- Det var meget sjovt at prøve. Det var en positiv oplevelse at bytte roller på den måde, siger Lasse.

Nu er det helt naturligt

Førhen havde Simone næsten aldrig lyst til sex, fordi hun følte, at forventningspresset var alt for stort. Men sådan er det ikke den dag i dag.

- Det er blevet en naturlig ting. Rummet er blevet åbnet for, at vi begge kan byde op til dans. Det er nemmere for mig at italesætte mine lyster over for Lasse, siger Simone.

Tidligere har det været svært for Lasse at forstå, hvorfor Simone ikke havde lyst til sex, og samtidig følte Simone, at Lasse ikke tænkte på andet.

Men sådan er det ikke længere.

- Det er nemmere for mig at acceptere et nej. Jeg har fået meget mere forståelse. Ekspertens råd har været fantastiske og en kæmpe hjælp, siger Lasse.

Ekstra Bladet har tidligere talt med parterapeut Frej Prahl, der har givet en række gode råd, hvis lysten til sex er forsvundet.

Du kan følge Simones og Lasses kamp om at få styr på vanerne og de mange kilo på DR1 og DR TV.