Roser 'Dillermanden': - Der skal ruskes op

'Undskyld DR1 og DR Ramasjang. Hvad er dog det for noget at sende for børn under 16 år. 'John Dillermand'. Hvad fanden er det for noget. Jeg synes sgu ikke, det er i orden at sende sådan noget,' sådan lød det i en af de vrede kommentarer, man kunne finde hos DR, efter programmet 'John Dillermand' blev sendt første gang.

Her var flere forældre forargede over, at man kunne finde på at sende programmet til børn.

I programbeskrivelsen af 'John Dillermand' påpeger DR, at animationsserien, der er skabt af Jacob Ley, er tiltænkt børn fra fire til otte år. I programmet kan de blandt andet følge med i, hvordan John klarer diverse strabadser og udfordringer med sin 'lange og magiske' diller.

Også politikeren Morten Messerschmidt var ude med riven omkring programmet og kaldte det 'forkasteligt'.

Det er dog langtfra alle, der er enige i kritikken.

Influenceren Anders Hemmingsen er en af dem, der er godt tilfreds med, at der bliver lavet noget lidt andet hos DR.

- Det er så dejligt befriende, at de har turdet kaste sig ud af det, fortæller han til Ekstra Bladet.

Han er glad for, at der bliver taget en chance med underholdningen til børn.

-Det er vanvittigt godt, og det er lige det, vi har brug for. Vi har brug for John Dillermand, der får fokus væk fra al det kedelige corona, der sker, lyder det.

Det siger DR: 'Vi mener selvfølgelig ikke, at serien på nogen måde er skadeligt. Vores indhold tager afsæt i en lang tradition om at være tro mod målgruppen. Med serien anerkender vi den spirende nysgerrighed omkring krop og kønsdele, og det også pinlige og sjove ved kroppen – det er noget, som er spændende for netop den aldersgruppe, som Ramasjang henvender sig til', lyder det i et skriftligt svar fra Morten Skov Hansen, der er chef for Minisjang, Ramasjang og Ultra. 'John Dillermand' er et fiktivt og humoristisk univers, hvor vi vil fortælle en sjov historie, der fanger børnene. Det er en animationsserie, hvor humor, overdrivelse og magi er i centrum, som er noget, børn kender til og nemt kan afkode', lyder det videre. Vis mere Luk

Ville gerne se det med børn

Til dem, der ikke er vilde med programmet, er beskeden også kort og kontant fra værten og influenceren.

- Der er altid nogen, der bliver forargede, og det er dejligt, at der ruskes lidt op i folk. Jeg vil da indrømme, at det er frisk og modigt, men det skal de også have noget respekt for. Det er jo lidt Mandrilaftalen for børn, fortæller han.

Egentlig synes Anders Hemmingsen også, at det er ret sjovt, at en som Morten Messerschimdt ikke er vild med programmet.

- Det er ekstra-fedt, at Morten er forarget, den pæne mand, siger han med et grin.

Han ved ikke, om han helt kan forstå forældrene, der ikke synes, det er noget for børn.

- Jeg er da ked af, jeg ikke har børn, der kan se det, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Morten Messerschmidt til hans kritik af programmet, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Tv-ekspert: - Det er en dansk tradition Ifølge Keld Reinicke, som er tv-ekspert, skriver 'John Dillermand' sig ind i en tradition af frække børneprogrammer, som danskerne er vilde med. - Vi har en dansk tradition, som er lidt mærkelig i forhold til andre lande. Vi synes, det er ok at børn oplever noget andet, og det kan man nok ikke forstå, hvis man er Disney og eller amerikaner, men danskere synes, det er fedt, siger han. Han har ikke selv set programmet, men påpeger, at der er talrige eksempler på lignende børneprogrammer, som måske - måske ikke - var gået i dag. - Et eksempel er Onkel Reje, som ryger pibe - det er godt nok en lakridspibe - men rygning er jo bandlyst i andre børneprogrammer og tegnefilm. Der er også Anders Matthesens forskellige karakterer, Fede Dorit for eksempel, som nok heller ikke var gået i dag. Men vi har en tradition om, at vi godt kan være lidt mere frække og ikke så politisk korrekte, siger han og tilføjer: - Jeg tror, at programmet lægger sig i den strøm. Så kan man spørge, om det ikke er en farlig vej at gå? Og det er det helt sikkert, for vi bliver jo mere og mere politisk korrekte. Anders Matthesen og Onkel Reje havde nok også haft det svært, hvis de var kommet nu, men traditionen har været, at vi har været lidt mere tolerante. - Er det en tendens, du ser, at tv for børn bliver mere politisk korrekt? - Ja, det er klart en tendens. Men selvfølgelig skal man se på hvert program som redaktør og vurdere, om det holder, men det går jeg ud fra, de har gjort. De kritiske reaktioner kommer af tiden, vi lever i, ligesom det heller ikke ville være godt at have et børneprogram med en masse hvide børn, der maler sig sorte i hovederne. Sådan nogle ting kan man ikke længere, siger han. Vis mere Luk

'Gør dig selv en tjeneste'

En anden, der også er vild med 'John Dillermand', er tv-vært Anders Breinholt, der på Instagram har delt et opslag, hvor han opfordrer sine følgere til at tænde for Ramasjang.

'Gør lige dig selv en tjeneste. At se John Dillermand på DR TV Ramasjang - inden der er en chef fra DR, der får kolde fødder og tager det ned. Det er virkelig sjovt og godt lavet,' skriver han til opslaget.

Også tv-kokken Umut Sakarya har blandet sig i debatten, og han ser ud til at være henrykt over den lighed, han finder mellem 'John Dillermand' og sig selv.

Han har delt et opslag med et billede af den omtalte karakter og teksten:

'Nu med nyt tv program. Tak til DR TV for at gøre drømmen til virkelighed.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Anders Breinholt og Umut Sakarya til den verserende debat, men det har i skrivende stund ikke været muligt.