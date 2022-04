Russere kræver millioner af Netflix

Et russisk advokatfirma har anlagt sag mod streaminggiganten, der i sidste måned trak sig fra Rusland

Russerne er rasende over, at de ikke kan få lov til at se de kommende sæsoner af 'Stranger Things', 'Bridgerton', 'Squid Game' og andre populære Netflix-serier, og derfor har de nu sagsøgt streaminggiganten.

Det skriver flere medier - heriblandt The Guardian.

Advokatfirmaet Chernyshov, Lukoyanov & Partners siger ifølge mediet til russiske RIA, at de repræsenterer Netflix-brugernes interesse og derfor har lagt sag an mod giganten.

'Årsagen til sagsanlægget er en krænkelse af de russiske brugeres rettigheder på grund af Netflix' ensidige afvisning af at stille deres service til rådighed i Rusland,' lyder meddelelsen videre.

Advokatfirmaet kræver fem millioner kroner af Netflix.

Et russisk abonnement kostede ifølge The Guardian mellem 49,5 og 83 kroner om måneden.

Streamingtjenesten havde ellers fire russiske originaler på vej, inklusiv en krimiserie, som er blevet optaget, da de valgte at trække stikket i marts.

- I betragtning af omstændighederne på stedet har vi besluttet at suspendere vores tjeneste i Rusland, sagde en talsmand for Netflix ifølge det amerikanske medie Variety i marts.

Netflix har ikke reageret på The Guardians anmodning om en kommentar omkring den nye sag.