Ryan Gosling i vild forandring

Med afbleget hår, bar mave og 'Ken' på underbukserne indtager verdensstjernen Ryan Gosling rollen som den ikoniske Ken-dukke.

Det viser det første offentliggjorte billede af karakteren.

Filmen 'Barbie' får premiere i juli 2023. Den vil have Margot Robbie i hovedrollen som Barbie og stjerner som Will Ferrell, Michael Cera, Kate McKinnon, Simu Liu, Issa Rae, Emma Mackey på rollelisten, men ellers er det fortsat småt med detaljer om eksempelvis filmens plot.

Ingen 'Barbie Girl'

Noget, der dog er sikkert er, at Aquas megahit 'Barbie Girl med strofer som 'come on Barbie, let's go party' ikke bliver en del af Baribe-filmen.

Det har Ulrich Møller-Jørgensen, der er manager for Lene Nystrøm, fortalt til Variety

-Sangen vil ikke blive brugt i filmen, lød den korte melding fra Aqua-forsangerens manager.

Der har tidligere været en konflikt mellem Aqua og legetøjsvirksomheden Mattel, der står bag Barbie-brandet. Det skete efter, at 'Barbie Girl' blev et fænomen og hittede verden over. Mattel, der mente sangen kunne skade Barbie-dukkens image, besluttede sig for at sagsøge MCA Records, som stod for ubredelsen af nummeret i USA, for krænkelse af deres brand.

MCA Records derimod argumenterede for, at sangen var en parodi, og besluttede sig for at lave deres eget søgsmål mod Mattel.

Begge parters sager blev dog afvist af retten i Californien.

Filmen forventes at have premiere 21. juli 2023.