Ryddede bordet: - Det var intenst

Han kom, han så, han sejrede.

Simon Kvamm havde fredag sin debut som dommer på livescenen i 'X Factor', og seerne kunne tilsyneladende lide, hvad de så.

Da afstemningen var slut, stod Kvamm nemlig tilbage som den eneste dommer, der havde alle sine tre deltagere sikkert videre i konkurrencen uden at skulle gennem farezonen.

Simon Kvamm kunne læne sig tilbage og nyde, at hans deltagere ikke skulle i farezonen denne gang. Foto: Henning Hjorth

Men da Ekstra Bladet fangede Simon Kvamm efter showet, gjorde han det klart, at det ikke er det vigtigste for ham.

- Jeg er primært glad for, at jeg får mulighed for at udføre de drømme og planer, vi har for mine deltagere i næste uge. Det er det, jeg går mest op i, og det er det, jeg bliver mest ærgerlig over, når det sker (at en af dem ryger ud, red.), for det gør det jo, sagde han og fortsatte:

Annonce:

- Jeg fokuserer meget på det, vi skal lave af musik på denne her scene, for det synes jeg - også som en der har set 'X Factor' i mange år - faktisk er fedt fredag aften at få noget nyt, man ikke har set før.

Læs også: Efter chokudmelding: Intet med løn at gøre

Sjovt og intenst

Og Simon Kvamm fremhæver da også netop den oplevelse, han sammen med sine deltagere Theodor, Kristoffer Lundholm og Rosél fik givet seerne, da Ekstra Bladet spørger, hvad han selv synes om sin debut.

Simon Kvamm kunne vælge mellem Rosita og Diverse, da de havde optrådt for anden gang, og endte med at sende Diverse hjem. Foto: Henning Hjorth

- Jeg synes, det var sjovt og intenst. Så tror jeg, det er mildt udtrykt. Der skete mange ting, men det, der står tilbage som det vigtigste for mig, er, at vi fik lavet tre optrædener med mine deltagere, som jeg er pissestolt over, sagde han og fortsatte:

- Alle tre gik, ligesom jeg havde drømt om, og at få lov til at gøre det inde i det her cirkus, som hedder 'X Factor' med så utrolig mange seere, det er jo hele årsagen til, at jeg har sagt ja. Så det er jeg meget glad for og stolt over.

Annonce:

Ligeså tilfreds med Simon Kvamm som Simon Kvamm Selv var Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo ikke. Læs mere her: Svigter totalt: Til at vræle over

I sidste ende blev det Kwamie Livs gruppe Diverse, der måtte forlade programmet som de allerførste efter at have været i farezonen sammen med Blachmans deltager Rosita.

Hvordan det går deltagerne - og dommerne - videre i 'X Factor', kan du følge fredag på TV 2 og TV 2 Play.

Læs også: Blachman afslører: Derfor faldt mit hår af