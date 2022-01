Rygende uenig

Selvom niveauet under årets auditions i København har været høj, som Thomas Blachman påpegede fredag aften, er det ikke alle, der har været lige heldige.

Duda Fugl Føniks var en af dem, der måtte vinke farvel til 'X Factor', da dommerpanelet var enige om, at den spirituelle kvinde ikke fortjente en plads i musikprogrammet.

Men Duda har en mistanke om, at elimineringen ikke alene skyldtes hendes musikalske optræden, men i lige så høj grad hendes udseende og væremåde, da hun er meget spirituelt anlagt.

- Jeg synes, dommerne var lidt hårde ved mig og følte på vej hjem, jeg havde været oppe at bokse med patriarkalske strukturer, da jeg blev afbrudt en del. Jeg synes, vi skylder hinanden at møde mennesker mere åbent og kærligt, siger hun og fortsætter:

- Thomas Blachman sagde mange gode ting, men også at min audition var dårligt håndværk. Jeg gav måske ikke den bedste audition, men jeg har selv skrevet sangen og lært mig at synge, så jeg kan jo i hvert fald et håndværk, ikke mange kan.

Her ses Duda til sin audition. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Sat i bås

Det er dog ikke første gang Duda Fugl Føniks oplever at blive sig sat i bås, fordi hun går med ansigtsmaling og laver såkaldte 'lydrejser' i skoven, hvor hun gennem forskellige lyde tilstræber at blive den bedste udgave af sig selv.

- Jeg blev mødt af en del fordomme. Jeg blev blandt andet spurgt, om jeg var hippie. Det er så nemt for folk at putte hinanden i kategorier og afskrive folk, der skiller sig ud, men vi er jo meget mere end det. Jeg er i hvert fald min egen.

Men når det så er sagt, er tv-deltageren alligevel glad for at have medvirket i 'X Factor', da det har været en god oplevelse, som hun har lært meget af, forklarer hun.

Navnet Duda er et kælenavn fra barndommen, mens Fugl Føniks er hendes kunsternavn.