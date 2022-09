Rykkede til Seychellerne - og fortrød samme dag

Morten Schnedler Grundsøe kan tilsyneladende hverken finde ud af at arrangere rejser eller drive selskaber.

Ekstra Bladet har for nylig beskrevet, hvordan TV 2's nye 'Korpset'-instruktør har trukket et spor af konkurser og tvangsopløste selskaber bag sig, ligesom han i forbindelse med en af konkurserne fik tre års konkurskarantæne.

Karantænen fik han i maj 2018, hvilket betød, at han ikke måtte sidde som adm. direktør i selskabet HR-Online ApS og derfor fratrådte - uden dog at finde en afløser, hvilket er i strid med loven.

Erhvervsstyrelsen truede derfor med at tvangsopløse selskabet, og dagen før deadline forsøgte Morten Schnedler Grundsøe tilsyneladende at foretage en speciel manøvre.

Ved du noget om sagen, eller har du deltaget i et af Morten Schnedler Grundsøes arrangementer? Så skriv til Ekstra Bladets journalist her.

Annonce:

'Det er på vej i posten'

26. juli 2018 fjernede Morten Schnedler Grundsøe nemlig sig selv som ejer, og i stedet indregistrerede han HR-Online Global Inc med adresse på Seychellerne som eneejer af selskabet.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har modtaget hos Erhvervsstyrelsen.

Når et udenlandsk selskab oprettes som ejer af et dansk selskab, beder Erhvervsstyrelsen automatisk om et såkaldt registreringsbevis, som enten skal være på dansk eller engelsk ifølge Legaldesk.

Det var dog tilsyneladende ikke noget, som Morten Schnedler Grundsøe lå inde med digitalt. Derfor uploadede han et billede af et stykke A4-papir til Erhvervsstyrelsen.

'Er på vej med posten!' lyder beskeden til styrelsen, der dog aldrig modtog noget med posten.

Morten Schnedler Grundsøe uploadede denne fil til Erhvervsstyrelsen, da de bad om registreringsbevis. Foto: Aktindsigt/Erhvervsstyrelsen

Fortrød

Umiddelbart efter fortrød Morten Schnedler Grundsøe dog at bruge Seychellerne som hovedsæde til firmaet. Derfor fjernede han mindre end halvanden time senere igen HR-Online Global Inc som ejer - og indsatte igen sig selv.

Annonce:

Samme dag - 26. juli 2018 - indsatte han en ny direktør i selskabet. Han sad der ifølge det offentlige virksomhedsregister frem til 13. september samme år. Herefter blev en ny mand indsat på posten, og der sad han, indtil Morten Schnedler Grundsøes konkurskarantæne udløb i 2021.

13 måneder senere blev selskabet sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Det har ikke været muligt at få bekræftet, hvem der har stiftet HR-Online Global Inc, hvornår det blev stiftet, og hvorvidt det stadig er aktivt.

Seychellerne blev i starten af 2020 optaget på EU's skattely-liste, fordi østaten ikke levede op til kravene om gennemsigtighed. Men i slutningen af 2021 blev landet fjernet fra listen igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Nej. Nej. Nej. Nej

Morten Schnedler Grundsøe (yderst til venstre) er en af de tre nye instruktører i TV 2-programmet 'Korpset'. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Morten Schnedler Grundsøe har fortalt Ekstra Bladet, at det er slut med at drive virksomheder i Danmark.

Alligevel fortsætter han med at arrangere forskellige løb i Danmark og udlandet. Det foregår dog som privatperson, hævder han.

Annonce:

- Jeg arrangerer løb herhjemme – det der hedder Fyn Ultra, som er et privat foretagende for yderst få, som har lyst til at kaste sig ud i sådan en udfordring. Ellers så arrangerer jeg ikke noget her i Danmark.

- Så det er ikke dig, der står bag Europe Ultra?

- Joh, jeg er ham, der dækker løbet, når det foregår. Så det har jeg skam en del med at gøre.

- Så når folk betaler de gebyrer for at være med, hvem betaler de så dem til?

- Det betaler de til mig for at dække proviant, brændstof og sådan nogle ting, som følger med. Også at jeg skal være der for dem 24 timer i døgnet, når de er ude langs med kysten.

- Så det er dig som privatperson, der er partner med Visit Fyn og den slags, som du reklamerer med på hjemmesiden?

- Ja, jeg arbejder sammen med mange, og jeg prøver på at inspirere dem til at tænke ud af boksen. Privat.

Tavs om Seychellerne

- Hvad er din relation til Seychellerne?

(længere tavshed)

Annonce:

- Jeg kan se, at dit HR-Online, som lige er røget til tvangsopløsning, i en kort periode i forbindelse med din konkurskarantæne var ejet på Seychellerne af et selskab, der hedder HR Online Global Inc. Er det et, du har stiftet?

- Det kan jeg ikke huske.

- Det var i 2018. Det er ikke så længe siden …

- Nej, desværre.

- Så det er ikke et selskab, du kender noget til?

- Nej. HR-Online lyder jo bekendt, for det har jeg jo været ejer af herhjemme.

- Men du har ikke noget kendskab til, at det skulle have været ejet på Seychellerne i en meget kort tid, mens du havde konkurskarantæne …

- Nej.

- … Lige inden ejerskabet røg over til to andre personer, inden du så selv overtog igen. Det kender du intet til?

- Nej.

Kort efter ønskede Morten Schnedler Grundsøe ikke længere at tale med Ekstra Bladet, men han indvilligede i at modtage spørgsmål på sms. Her blev han blandt andet spurgt ind til, om det er rigtigt, at han ikke driver Europe Ultra gennem et reelt selskab, og hvorfor HR-Online ApS i kort tid var ejet på Seychellerne.

Spørgsmålene har han dog ikke besvaret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Da Morten Schnedler Grundsøes firma Vikar-Online gik konkurs, skete det med stor gæld til Skat og hjælp fra Danmarks ukronede konkurskonge, Bryan Göddert. Det kan du læse mere om her.