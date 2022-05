Rystende detaljer: 'Normalt' med finger i numsen

Skal man tro de mange beretninger fra tidligere elever, der kommer frem i dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', er vold, krænkende adfærd og mobning hverdag for eleverne på den hæderkronede kostskole.

Holdet bag TV 2-dokumentaren har talt med omtrent 50 tidligere elever, hvoraf 'en del' ifølge TV 2 fortæller chokerende beretninger om voldelig og krænkende adfærd.

Flere elever har oplevet daglige tæsk og grov mobning, og enkelte elever kan også fortælle rystende detaljer om seksuelle overgreb.

En elev, der har ønsket at være anonym, fortæller i dokumentaren, at han var vidne til et seksuelt overgreb på en anden dreng under sin tid på skolen.

- Det foregik på en sovesal med 12-13-14 andre drenge til stede. En yngre dreng fik stukket to fingre op i sin numse. Han gjorde alt, hvad han kunne for at tie stille. I langt højere grad var det mere normalt, end det var chokerende, siger han i dokumentaren.

Også andre kilder fortæller i dokumentaren om lignende seksuelle krænkelser.

Flere kendte og kongelige har taget deres ungdomsuddannelse på Herlufsholm. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Elever bortvist

Onsdag forud for premieren på dokumentaren kom det frem, at fire elever i november 2021 blev bortvist fra skolen, fordi de – ifølge skolens øverste ledelse – har optaget videoer af forskellige former for krænkelser, som de også har deltaget aktivt i.

Skolens ledelse har dog forud for dokumentaren kraftigt afvist, at man vender det blinde øje til overgreb og krænkelser. Det skete tirsdag middag i en pressemeddelelse fra Herlufsholm.

'Gennem sin vinkling anklager programmet skolen for især to ting: At der skulle foregå vold og krænkelser på Herlufsholm, og at ledelsen skulle forsøge at fortie, skjule eller ligefrem billige de krænkelser, der ifølge udsendelsen finder sted,' lyder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'I løbet af de over 30 år, som udsendelsen har klippet sammen, har der været sager med krænkende adfærd, men vi kan slet ikke genkende, at krænkelser er en del af kulturen på Herlufsholm.'

Pressemeddelelsen er underskrevet af rektor Mikkel Kjellberg, der kraftigt afviser, at ledelsen har forsøgt at skjule krænkelserne.

'Vi vil desuden understrege, at det på ingen måde er sandt, at ledelsen skulle forsøge at fortie, skjule eller ligefrem billige de krænkelser, som ifølge udsendelsen skulle finde sted,' lyder det.

I januar 2022, da Herlufsholm ifølge pressemeddelelsen blev bekendt med dokumentaren, igangsatte skolen en ekstern undersøgelse af elevkulturen. Den undersøgelse forventes at være klar i løbet af sommeren 2022.

