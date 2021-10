Rystende opkald til alarmcentralen: 'Kom med det samme'

Et rystende alarmopkald har nu set dagens lys

- Vi har brug for hjælp med det samme.

Sådan lyder det bedende fra den kvindelige manuskript-supervisor, der torsdag eftermiddag lokal tid ringede til alarmcentralen og tryglede om hjælp, efter to personer ved et uheld var blevet ramt af skud fra stjerneskuespilleren Alec Baldwin i forbindelse med optagelserne til westernfilmen 'Rust'.

- Vi har brug for en ambulance til Bonanza Creek Ranch med det samme. Der er to mennesker, der ved et uheld er blevet skudt på et filmset med en rekvisit-pistol. Kom med det samme, lød det videre fra kvinden, hvis stemme emmer af desperation.

Kvinden fra alarmcentralen opfordrer dernæst manuskript-supervisoren til at blive i røret, mens der bliver rekvireret hjælp fra både ambulancer og helikopter.

- Vi har brug for hjælp fra alle kanter. Vores instruktør og vores kamerakvinde er blevet skudt, lyder det fra kvinden på settet, der samtidig fortæller, at de var i gang med at øve en scene, da pistolen gik af.

- Var pistolen ladt med en rigtig patron?, spørger kvinden fra alarmcentralen.

- Det kan jeg ikke sige. Vi var i gang med at lave en film. Bang. Skudt, lyder det fra den kvindelige medarbejder på settet.

- Der er to mennesker, der er såret, af hvad jeg ved af. Jeg sad i et af husene, da jeg hørte skuddet, og så løb jeg og alle andre ud, siger hun videre og understreger, at det så alvorligt ud.

På et tidspunkt henvender kvinden sig til personer i nærheden af hende og snerrer:

- Det var meningen, at de skulle tjekke pistolen.

Skuespiller Alec Baldwin var tydeligt berørt, efter at han torsdag havde afgivet forklaring til politiet om dødelig ulykke på filmset i USA. Foto: Jim Weber/Ritzau Scanpix

Kender ikke omfanget

Da kvinden på settet bliver spurgt ind til omfanget af skaderne, understreger hun, at hun endnu ikke ved det.

- Jeg ved ikke, om der er seriøs blødning. Jeg løb ud af bygningen med det samme.

Alarmcentralen instruerer derefter medarbejderne på filmsettet i, hvordan man stopper en blødning.

- Vi har en læge på stedet, og han er i gang, lyder det fra settet.

Du kan høre hele opkaldet til alarmcentralen her.

Ulykken fandt sted torsdag omkring 13.50 lokal tid og endte med at koste den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins livet. Hun døde af de kvæstelser, hun pådrog sig, da hun blev ramt af skud i brystet.

Også instruktør Joel Souza, der stod bag Hutchins, blev ramt i skulderen under hændelsen, der foregik inde i en bygning. Han blev behandlet på hospitalet for sine kvæstelser, men blev senere fredag udskrevet.

Mit hjerte er knust

Siden ulykken har Alec Baldwin været til tasterne på Twitter og sat ord på den sorg og det chok, han lige nu går igennem, efter han ved et uheld affyrede en skarpladt pistol.

'Der er ingen ord, der kan beskrive mit chok og min sorg over den tragiske ulykke, der dræbte Halyna Hutchins - en hustru, mor og dybt beundret kollega. Jeg samarbejder fuldt ud med politiet for at finde ud af, hvordan denne tragedie skete,' skriver han og fortsætter:

'Jeg er i kontakt med hendes mand, og jeg har tilbudt min støtte til ham og hans familie. Mit hjerte er knust for hendes mand, deres søn, og alle der kendte og elskede Halyna.

I øjeblikket pågår efterforskningen af hændelsen fortsat. Efterforskerne er blandt andet interesseret i Baldwins blodplettede kostume og pistolen som bevismateriale. Politiet understreger dog, at Baldwin ikke er sigtet for noget, og at han er en 'fri mand'.