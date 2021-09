Rystet: - Det var modbydeligt

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen åndede lettet op, da deres navn blev råbt op som det sidste par inden den frygtede omdans i fredagens 'Vild med dans'.

Dermed blev de reddet lige på målstregen og gik direkte videre til næste fredag.

- Vi er glade og utrolig taknemmelige for, at folk derhjemme har villet sende en sms afsted, og vi får lov til at danse endnu en uge. Det er vi meget glade for, og vi er meget lettede, lød det fra Evers Poulsen, der blev suppleret af Mascha Vang:

- Det var virkelig modbydeligt (at stå tilbage som nogle af de sidste, red.). Jeg kunne virkelig mærke, hvor meget det rystede mig, og hvor meget det egentlig betyder. Jeg tænker bare: 'Nej, nej, nej - det her må ikke stoppe'. Det er for dejlig en fest, og jeg synes, det er så fedt at danse.

Alt gik ikke helt efter planen med parrets dans. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Så jeg blev virkelig helt ked af det inde i maven og rystet over, at spændingen var så høj. Den var unødvendig høj, synes jeg.

Parret var ekstra nervøse fredag aften, fordi deres dans ikke gik helt efter planen. Mascha Vang gik nemlig i stå undervejs, og det gik ikke dommernes næser forbi.

Mascha Vang fik kram og kys fra kæresten Troels efter afgørelsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Til Ekstra Bladet fortalte parret mere om, hvad der præcis skete ude på dansegulvet.

- Der skete noget med kjolen til generalprøven. Den sad fast, og så tror jeg bare, at så sad nerverne lidt uden på tøjet. Og så er det et enkelt trin, og når det hele så går så hurtigt..., lød det fra Evers Poulsen, der fortsatte:

- Men det er egentlig ikke det, jeg vil hænge mig i. Jeg vil hænge mig i, at det, vi lavede først, og det, vi lavede bagefter, var virkelig godt. Det er altid bare svært at komme tilbage, men det gjorde vi, og på den måde er det en kæmpe sejr, som vi helt sikkert kan bruge, hvis det sker igen, lød det fra danseren.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen var stolte af, at de kom tilbage i dansen trods fejlen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Så ærgerligt

Mascha Vang selv ærgrede sig dog meget over fejlen.

- Den har været i skabet hele dagen. Det er simpelthen så ærgerligt. Jeg blev helt vildt rystet, fordi jeg tænker: 'Gud nej'. Jeg har åbenbart været rystet hele dagen. Men det er også bare fordi, at det er gået så godt alle de andre gange. Hvorfor skal det så være lige den ene gang, det kikser?, lød det fra Vang, der fortsatte:

- Men vi fik ros af dommerne, og de andre dansere har været henne ved os og give os så mange rosende ord, og det er vi virkelig taknemmelige for.