Rystet Kwamie Liv: - Det er helt forkert

Hvad der startede som et fuldstændig udramatisk fjerde liveshow, endte i et sandt mareridt for 'X Factor'-dommer Kwamie Liv.

Hun måtte, da seernes stemmer var talt op, se sig slået af Thomas Blachman og Martin Jensen, der havde fået begge deres deltagere sikkert videre til næste uge.

Det betød, at Kwamie Liv stod med valget, om hun ville have Tina eller Oliver Antonio med sig videre i programmet.

- Wauw, det er godt nok noget af en overraskelse. Jeg synes, det er helt forkert for musikken, helt forkert for konkurrencen. Det er top-chokerende. Og meget, meget forkert, lød det fra Kwamie Liv i programmet.

- Det er en ubærlig situation at stå i. I er to af de stærkeste sangere herinde, og i forhold til historie føler jeg også, vi har dyrket jeres historier, sagde hun videre, inden hun valgte, at Tina skulle videre.

Kwamie Liv var dybt berørt over situationen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

En beslutning, der vakte hovedrysten fra hendes meddommer, Martin Jensen.

Da Ekstra Bladet fangede hende efter afgørelsen, havde chokket ingenlunde fortaget sig.

- Det var absolut forfærdeligt. Jeg var egentlig okay fattet, indtil jeg kom af scenen og mødte Olivers far, der hev fat i mig og takkede mig. Det gik i hjertet på en måde, som jeg næsten ikke kan beskrive. Jeg måtte lige ud og trække vejret og samle mig, sagde hun.

Ikke hendes skyld

Kwamie Liv lægger da heller ikke skjul på, at hun ikke forstår, hvorfor seerne har stemt, som de gjorde.

- Jeg skal ikke sidde her og dømme dem, der valgte ikke at stemme dem videre, jeg ved ikke, hvad detaljerne i det er. Det er fint, at publikum også har en stemme i det her, det er fair. Men af en eller anden grund valgte de, at Oliver og Tina skulle stå i farezonen, sagde Kwamie Liv og fortsatte:

- Det betød, at jeg skulle tage et forkert valg, for begge valg er forkerte. Det er et kæmpe tab for programmet, men Oliver har vundet.

- Det her med at have to deltagere i farezonen. Får det dig ikke til at tænke, at det er dig, der har gjort noget forkert?

- Måske. Føler jeg, at jeg har gjort noget forkert? Nej. Vi kom ind og leverede noget kunst i aften, og hvis det er forkert, så lad det være forkert. Men det handler ikke om rigtigt og forkert.

- Men det går op for mig i aften, at det her er et spil, og jeg er her rigtig meget for menneskeudviklingen og på musikkens præmisser, og det kan jeg stå 100 procent inde for, sagde Kwamie Liv.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Bliv meget klogere på deres store lønninger her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------