Rystet over enorm gæld: - Det chokerer mig fuldstændig

'Luksusfælden's eksperter bliver chokerede, da de opdager, at Camilla prioriterer fredagsslik over forsikringer

Camilla, der bor i Glesborg i Østjylland, har mistet overblikket over sin økonomi og vender det blinde øje til regningerne, der ryger direkte i skraldespanden.

Camilla betaler lige præcis nul kroner af på sin gæld, der til gengæld efterhånden er vokset til over 700.000 kroner.

Derfor har Camilla bedt 'Luksusfælden's eksperter Kenneth Hansen og Louise Fredbo-Nielsen om hjælp til at få styr på sin skrantende økonomi.

Camilla bliver rystet, da hun får forklaret, hvor meget gæld hun egentlig har. Foto: Nent Group Entertainment

Eksperterne bliver mildest talt rystede, da de ser, hvordan Camilla forvalter sin økonomi. For mens gælden vokser, bruger Camilla pengene på cigaretter og fastfood.

De to eksperter spærrer tilmed øjnene ekstra op, da de finder ud af, at Camilla ikke betaler sine forsikringer og dermed ikke har forsikring for hverken sig selv og sine to børn, hvis der skulle ske noget, men i stedet prioriterer at købe fredagsslik for flere hundrede kroner hver måned.

Noget af det vigtigste

- Du har ikke betalt de regninger, der er kommet ind med posten fra dit forsikringsselskab, konkluderer ekspert Louise Fredbo-Nielsen, mens Camillas papmor, Helle, ser forfærdet til.

- Det er da forfærdeligt, for det er noget af det vigtigste her, udbryder Helle, mens Camilla forsøger med en forklaring:

- Pengene, jeg har skullet betale til det, har ikke været der ...

'Jeg er så rystet'

Den forklaring køber eksperterne dog ikke.

- Du skal ikke komme og sige til mig, at pengene ikke har været der. Du har valgt at prioritere dem på noget helt andet, lyder det fra Kenneth, der derefter gennemgår, hvor mange penge Camilla har brugt på fredagsslik.

Camilla får igennem programmet støtte af sin papmor, Helle. Foto: Nent Group Entertainment

Camilla får sig dog endnu et chok, da eksperterne forklarer, at hun sammenlagt har over 700.000 i gæld, mens hun har 12.800 kroner i misligholdt gæld hver måned.

- Ej, det er mange penge, siger Camilla, der tydeligvis er chokeret.

- Jeg er så rystet, siger Helle.

- Jeg føler mig faktisk som et stort fjols, siger Camilla og fortsætter:

- Jeg tænker, at det er forfærdeligt. Det chokerer mig fuldstændig. Det er så forkert, det jeg har haft gang i. Jeg er flov.

Om det lykkes 'Luksusfælden's eksperter at hjælpe Camilla og få hendes økonomi tilbage på sporet, kan du blive klogere på tirsdag aften klokken 20 på TV3 og allerede nu på Viaplay.

