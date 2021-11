Rystet TV 2-boss: - Det er forfærdeligt

Dokumentaren 'Metoo: Sexisme bag skærmen' er både rystende og skildrer et miljø, som TV 2 er godt i gang med at rydde op i.

Det mener nyhedsdirektør Ulla Pors, der over for Ekstra Bladet dog hverken vil love, at det ikke sker igen eller kommentere, at den tidligere nyhedsdirektør Michael Dyrby i går i Ekstra Bladet blev udråbt som en af dem, der havde opført sig upassende.

- Jeg synes jo, at de beskrivelser, der kommer frem i dokumentaren, er rystende. Det er en utrolig stærk dokumentar, og jeg synes, det er så sindssygt vigtigt, at de her kvinder tør stille sig frem og fortælle deres historier. Jeg synes simpelthen, det er så stærkt af dem, og det er rystende at høre, siger Ulla Pors.

Ulla Pors blev ansat som reporter på TV 2 Nyhederne i 1990 og blev i 1998 redaktionschef med ansvar for blandt andet TV 2 Nyhederne. I 2005 skiftede hun til Danmarks Radio, inden hun vendte tilbage på TV 2 i 2011, hvor hun siden har siddet i ledende roller.

- I kommer nu med en undskyldning fra TV 2's side. Men kan du frasige dig et ansvar?

- Det er der da ingen, der kan. Det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener, at alle, der har været chefer i den periode, og det er jo mange år, må sige: 'Hvad var det, jeg ikke så? Hvad var det, jeg ikke gjorde?'. Så det er der ingen, der kan, og det kan jeg heller ikke.

- Jeg tror, det er Louise Degn, som i dokumentaren siger: 'Undskyld, var der ikke en voksen til stede.' Og det har hun ret i.

Rystende

- I mange af årene har du vel været den voksne?

- Jeg har været én af dem, men ikke hele vejen igennem og heller ikke den øverste overordnede. Jeg tror, at alle, der kender mig, ved, at jeg står for en anden ledelsesstil, og jeg synes selv, at jeg er en af dem, man har kunnet komme til. For mig har læringen af det her været, at det gjorde man ikke. Jeg synes, det er rystende, at vi ikke har haft det system bygget godt nok op. Vi har ikke haft den åbenhed, og det er det, vi arbejder med nu.

- Når man ser dokumentaren, bliver der beskrevet en fuldstændigt gennemsyret sexistisk kultur med revyer og sladder i krogene, og jeg ved ikke hvad. Jeg tror, der er mange, der tænker, hvordan du og de andre ledende medarbejdere, der ikke stod for det, ikke kan have opdaget, hvad der foregik. Jeg er med på, at du siger, at kulturen ikke var til, at man 'sladrede'. Men du må da have hørt noget?

- Vi har en kultur på TV 2, som vi på mange måder er stolte af, men vi må også erkende, at vi har haft en usund kultur - vi har ikke været klar over, hvor slemt det var. Og det er jeg enormt ked af, at jeg ikke har set. Jeg har ikke selv oplevet det. Jeg er ikke selv på noget tidspunkt blevet krænket. Det er en øjenåbner for mig, det her.

- Vi kan se, at det er yngre, sårbare nyansatte praktikanter, der har været udsat for det, og det er forfærdeligt, at vi ikke har været dygtige nok til at sikre et sundt miljø for dem. Det er helt afgørende for mig, at vi sikrer, at det her ikke kommer til at ske for næste generation.

Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen'

Et ledelsessvigt

- Så I har i ledelsen gået med skyklapper i denne her periode?

- Jeg spørger i hvert fald mig selv, hvad var det, jeg ikke reagerede på? Hvad var det, jeg ikke fangede? Hvorfor gjorde vi ikke noget? Der er ingen, der har været chefer i den periode, som kan synes, vi har gjort det godt nok. Det er et ledelsessvigt, at vi ikke har fanget det. Kvinderne beskriver også, at det er ledere, der har udsat dem for det. Det er jo et svigt af en kaliber.

- Er du og resten af ledelsen så overhovedet de rigtige til at rydde op i det?

- Det synes jeg jo, at jeg er. Jeg står for en helt anden ledelsesstil. Vi har i et år arbejdet med det her og taget det enormt alvorligt. Først lavede vi den store advokatundersøgelse, og så har vi haft fat i både nyhederne og hele TV 2 på alle mulige planer. Vi er slet ikke færdige. Det her er en del af vores historie, som vi taler åbent om, og som vi flytter os fra.

- I går blev der sat navn på Michael Dyrby som en, der har opført sig upassende. Var du overrasket, da du hørte det?

- Jeg kan ikke kommentere personsager og navne. Så det kan jeg ikke sige noget om. Jeg kommenterer ikke personsager og navne.