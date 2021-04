Så er det afgjort: Her er vinderen af juniorbagedysten

Der blev slugt guldknas og stjernedrys, da dommerparret Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo lørdag aften spiste sig gennem mesterværkerne i finalen i DR-programmet 'Den store juniorbagedyst'.

Til sidst var der dog enighed blandt dommerne. Den endelige sejr skulle tildeles 14-årige Malou Damgaard Hounisen fra Thorsminde, som dermed løb afsted med både trofæet og de resterende deltageres anerkendende blikke.

- Det var så overvældende. Lige da de sagde mit navn, var jeg bare helt tom, fordi det ikke var gået op for mig, at det var mig, de talte om, siger Malou Damgaard Hounisen.

Programmet er egentlig optaget tilbage i 2020, og derfor er det først nu, efter at finalen har været sendt, at hun kan fortælle kammeraterne om sin titel som Danmarks bedste juniorbager.

I finalen stod hun over for 14-årige Emma fra Sønderborg, 12-årige Liva fra Kastrup og 14-årige Karl fra Amagerbro, der var de fire ud af otte bageentusiaster mellem 12 og 15 år, som var udvalgt til at tage del i programmets første sæson.

På finaledagen skulle de fire deltagere som sædvanligt gennemføre to udfordringer. Den første, som programmets vært Joakim Ingversen tildelte dem, var at bage en såkaldt illusionskage, 'der snyder alle sanser og ligner mad så meget, at man glemmer, det er kage', som han udtrykte det.

Her blev der kokkereret kager, der lignede appelsiner, gulerødder og sushistykker med avocado og laks.

Dernæst stod den på årets sidste prestigeprojekt, hvor temaet var guld, glimmer og stjerner, hvilket for vinderens vedkommende førte til en 'stjerneoverraskelseskage', der udenpå bestod af en isomaltskulptur fyldt med guldbelagte bær, mens der flød stjerneknas ud af dens indre.

Selv om programmet er slut, sørger Malou Damgaard Hounisen stadig for at vedligeholde sine bageevner ved at bage mindst fire til fem gange om ugen.

- Lige nu har jeg stadig godt gang i kagerne, men jeg begynder på Bøvling Idrætsefterskole efter sommerferien, så der ved jeg ikke, om bagningen får en pause, lyder det fra hende.

Mens det er første gang, at 'Den store juniorbagedyst' bliver sendt på tv, har voksenudgaven 'Den store bagedyst' kørt siden 2012. Her er konceptet baseret på det prisvindende BBC-program 'The Great British Bake Off' fra 2010.