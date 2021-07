Så gik den ikke længere: - Jeg er skuffet over mig selv

Jasmin kæmpede for at komme i finalen, men måtte desværre se sig snydt af Nikolaj, som hun stolede på

Det har været skruet op for dramaet i denne uge af 'Paradise Hotel', og det kulminerede torsdag aften, hvor en af de mest markante gæster altså måtte pakke sin kuffert og vende snuden mod Danmark.

Ekstra Bladet har talt med Jasmin, som man altså kunne se forlade det luksuriøse hotel med en følelse af, at være blevet taget med bukserne nede.

- Det er et fucking lorteafsnit. Så gik den sgu ikke længere, lyder det ærligt fra Jasmin.

I løbet af denne sæson har Jasmin mere eller mindre styret hotellet på godt og ondt, og derfor var hun også noget ærgerlig over, ikke at nå finalen.

- Det var møgærgerligt. Sådan er det, der er ikke så meget at gøre ved det. Det har været en lang, hård kamp, og jeg ville da gerne have haft slutspurten med - ingen tvivl om det. Men jeg dummede mig, fortæller hun.

Planen løs ellers, at Nikolaj skulle smide Anne K. ud. Foto: Janus Nielsen/NENT GROUP

Jasmin valgte nemlig at smide sin egen partner ud for at stå med Nikolaj Hvidmann, som altså endte med at tage røven på Jasmin og beholde sin partner, Anne K., inde på hotellet.

- Jeg er skuffet over mig selv, fordi jeg selvfølgelig skulle have set den komme. Og jeg havde jo faktisk andre muligheder. Eller jeg kunne jo måske have fundet frem til andre muligheder. Men der er jo ikke noget at gøre ved det. Man kan altid være bagklog, fortæller hun.

Selvom Jasmin blev ført bag lyset af Nikolaj, som altså havde lovet begge piger en plads ved sin side, så bærer Jasmin ikke nag.

- Jeg ville have gjort det om, hvis jeg kunne. Det er mig, der har dummet mig og stolet på Nikolaj. Det skulle jeg ikke have gjort.

- Jeg skulle have tænk mig bedre om. Men det var en stor oplevelse. Og det var da lidt ærgerligt, at jeg ikke lige runder den af, når jeg nu havde været der så længe.

Jasmin med deltagerne Léa og Sinan til Reality Awards i år.

Ingen sure miner

Selvom Jasmin kæmpede med næb og klør gennem hele sit ophold, så har hun ikke noget ondt at sige om Anne K., som hun mener har været lidt mere passiv gennem opholdet i Mexico.

- Det er klart, at min spillestil har været meget anderledes end Anne K.'s, og det er jo nok også derfor, at jeg har været ekstrapresset over det (At blive sendt hjem, red.), men jeg synes, at vi begge to var værdige, lyder det klart fra Jasmin.

- Anne K. har haft sin spillestil og det kunne åbenbart også noget. Så der er ikke så meget, der er ingen sure miner, men det er lidt bittert. I hvert fald lige i øjeblikket, griner Jasmin.

- Sådan er det. Det var i sidste ende mig selv, der skulle have været lidt mere med. Men alt i alt en vild oplevelse og jeg under dem alle sammen det.

'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.