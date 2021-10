Fredag aften måtte endnu et par forlade 'Vild med dans'.

Det stod mellem Freja Kirk og Abdi Ulad, der dansede henholdsvis en wienervals og tango.

Pointene var ikke til at tage fejl af. Det så bedst ud for Freja Kirk og Claudia Rex, der havde 24 point mod Abdi og Malenes 16 point.

Og det blev altså Abdi Ulad, der måtte forlade programmet.

Så gik den ikke længere I sidste uge var Adbi og Malene overrasket over, at de var direkte videre, men nu gik den ikke længere for parret.

Ikke nok hjælp

Der var også en del omdanse for løberen, der ellers havde fået hjælp af Anders Hemmingsen, der opfordrede sine mange følgere til at stemme på nydanseren.

- Jeg tager meget med mig, jeg kommer til at danse. Malene har været outstanding som lærer, fortalte Abdi efter udstemningen.

- Det ender her, men det er ikke last dance. En ting der er vigtig, det er, at folk virkelig må tage sig sammen og holde en ordentlig tone, lød det fra Abdi, inden han sagde farvel til 'Vild med dans'.

Abdi havde ikke den letteste start på sit liv i Danmark. Det kan du læse meget mere om her (+).