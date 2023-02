Så længe skal du stadig vente på efterfølgeren

Der var gode nyheder til fans af megahittet 'Gladiator' fra 2000, da filmens instruktør, Ridley Scott, i efteråret 2021 fortalte, at han var i fuld gang med arbejdet til en efterfølger.

Nu er der sat dato på, hvornår den forventes at få premiere, og man må desværre væbne sig med tålmodighed. Der er nemlig længe til.

Premieredatoen bliver 22. november 2024 - weekenden før thanksgiving næste år. Det skriver Deadline.

Ifølge mediet kommer historien til at udspille sig flere år efter afslutningen af den første film. Paul Mescal, der for nylig er blevet nomineret til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for filmen 'Aftersun', er et af de navne, der er i spil til at være på rollelisten til filmen.

Det er ifølge Deadline planen, at han skal spille Lucius, der er søn af Connie Nielsens rolle, Lucilla, fra den første film. Han er nu - som det jo sker med tiden - blevet en voksen mand i efterfølgeren.

Lucius blev oprindeligt spillet af den nu 35-årige Spencer Treat Clark, der efterfølgende har haft mindre roller i store tv-serier som 'NCIS', 'Criminal Minds', 'Mad Men', 'Law & Order: Special Victims Unit' og filmen 'Glass' - blandt andre. Det fremgår ikke, hvorfor han ikke igen indtager rollen, såfremt valget ender med at falde på Paul Mescal.

Ridley Scott skal både producere og instruere 'Gladiator 2', der altså er sat til at få premiere 24 og et halvt år efter den oprindelige film, som blev et megahit.

'Gladiator' modtog dengang 11 Oscar-nomineringer og vandt de fem - heriblandt den fornemme pris for årets bedste film.