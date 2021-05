- Så pæn er jeg slet ikke

Det er nok ikke gået mange 'Paradise'-fans næse forbi, at deltageren Jasmin lader til at tale utrolig meget om sit udseende.

Faktisk er der nærmest endnu ikke vist et afsnit, hvor hendes udseende ikke nævnes af enten hende selv eller de andre deltagere.

Men sådan var det nu altså slet ikke, fortæller Jasmin til Ekstra Bladet og understreger, at mange af episoderne ser ud til at være klippet, så det fremstår mere voldsomt, end det egentlig var.

- Jeg kan da godt se, at jeg bliver vist på en forvrænget måde. Jeg føler slet ikke, at jeg er så pæn, som det fremstår i programmerne, fortæller hun.

Det er ikke sjovt at se alle programmerne for den unge kvinde. Foto: Nent Group

Kan ikke kende sig selv

Ifølge Jasmin har hun faktisk altid haft det lidt svært med sig selv, da hun voksede op.

- Jeg har slet ikke så god selvtillid, som det fremstilles. Så det er jo underligt at se sig selv på den måde, når det slet ikke er sådan, jeg er i virkeligheden.

Hun er dog godt klar over, at de første programmer i den grad er vinklet på hendes udseende, fordi drengene ofte kommenterer, at hun er den smukkeste på hotellet.

Og det er da også et af omdrejningspunkterne i det skænderi, der har været mellem Jasmin og deltageren Monique.

- Der er jo meget, man ikke ser, og jeg vil starte med at sige, at Monique og jeg bliver gjort til bedre veninder på skærmen, end vi egentlig var. Der sker nogle ting allerede på pressedagen, hvor vi ikke bliver filmet, der gør, at vi kommer dårligt fra start.