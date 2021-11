Så sluttede festen: Ude af 'Vild med dans'

Program ti af den 18. 'Vild med dans'-sæson blev det sidste for Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen.

Parret var i omdans i sidste uge, hvor de dog på et hængende hår reddede sig endnu en uge i TV 2-programmet.

Så godt gik det dog ikke denne fredag.

Efter dommerkarakterer og maratondansen stod Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen med 43 point, mens Micki Cheng og Jenna Bagge havde 40 point.

Begge par var et godt stykke efter de andre tre par, og seernes stemmer kunne da heller ikke redde dem fra omdans.

Jenna og Micki stod i omdans, men gik videre. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alligevel tog Mascha Vang de triste nyheder med oprejst pande.

- Det har været så stor en fornøjelse. Det har været så fantastisk, som jeg havde håbet. Det har været så dejligt at danse med Thomas og lære alle de andre at kende, og jeg er så glad for, at jeg måtte være med, sagde Mascha Vang umiddelbart efter.

Glad og stolt

Da Ekstra Bladet mødte hende og Thomas Evers Poulsen efter afgørelsen, var de da også rimelig afklarede og glade for deres indsats.

- Jeg er så glad for de ti fredage, vi har fået sammen. Vi har danset sammen i 13 uger, og det har bare været en kæmpe oplevelse at være en del af det her 'Vild med dans'-univers og at lære Thomas at kende og at danse alle de her danse. Det var fantastisk, lyder det fra Mascha Vang, der sidste fredag var stærkt plaget af migræne.

- Hele 'Vild med dans' har været en følelsesmæssig rutsjetur, fordi man har været så meget igennem, og der har været så meget på spil. Men det har bare været så fantastisk. Jeg er fyldt med stolthed lige nu, lyder det fra nydanseren.

Parret havde overskud til smil og grin trods deres nederlag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nu glæder Mascha Vang sig til at kunne få mere tid med familien og kæresten, Troels.

- Han har undt mig hvert et øjeblik. Han jublede næsten mere, end jeg gjorde, da jeg blev spurgt, om jeg ville være med, så han har næsten stået for alt og sagt 'tag afsted, nyd det'. Vi skal i spa i morgen, og så skal jeg hygge om min datter og resten af familien, siger en glad Mascha.

De fire resterende par kanopleves om en uge, hvor en plads i det store finaleshow er på spil.

