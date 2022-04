Så suveræn var han

I fredags kunne 16-årige Mads Moldt smile stort og lade sig hylde som vinder af årets 'X Factor'.

En sejr der aldrig for alvor var i fare.

Det viser nye tal, som TV 2 har offentliggjort. Her afsløres det, at Mads Moldt ikke bare kæmpede sig frem til finalen. Nej, han sad forrest i bilen næsten fra start til slut.

Faktisk var der kun ét liveshow i år, hvor han ikke fik flest seerstemmer, det var årets femte liveshow, hvor en anden af finalisterne, Tina, slog ham med en stemmeprocent på blot 0,02.

Som Ekstra Bladet tidligere har kunnet berette, var Mads Moldt også ganske suveræn i finalen, hvor han i finalens første del fik 51,3 procent af stemmerne, mens Kári på andenpladsen blot fik 28,9 procent.

Reddet af Martin Jensen

Da det hele skulle afgøres mellem Mads og Kári tog vinderen hele 59,9 procent af stemmerne.

Et dyk ned i tallene viser, at andenpladsen Kári faktisk var den deltager, der fik færrest stemmer i første liveshow, hvor han blev reddet af, at Martin Jensen sendte Oscar hjem i stedet, selvom drengegruppen faktisk havde fået flere stemmer.

I andet liveshow fik Wela & Garcia 8,8 procent af stemmerne, mens Lorenzo & Charlo blot fik 5,4 procent af stemmerne, inden de ligeledes blev reddet af Martin Jensen. I alle de andre liveshows var det den deltager med det laveste antal seerstemmer, der endte med at forlade programmet.

Mads Moldt vandt 'X Factor'. Foto: Jonas Olufson

Skifter navn

Mads Moldt annoncerede efter sejren, at han fremadrettet vil benytte kunstnernavnet Meum Zel.

- 'Meum' er et ord, jeg altid er blevet kaldt - og har kaldt mig selv på sociale medier for sjov, fordi det ikke er så langt fra Mads. 'Zel' kommer fra mit andet efternavn Hutzelsider, sagde han til TV 2.

Hans mentor, Thomas Blachman, plejer ikke at have for vane at arbejde videre med sine deltagere, når kameraerne er slukkede, og 'X Factor' er slut, men denne gang bliver det anderledes, har han slået fast over for Ekstra Bladet.

- Når man kan alle de ting, som Mads kunne, da han ankom til København, så stopper den ikke bare der. Det vælter ind med sms'er og tilbud fra alle mulige, der gerne vil være en del af det her, og han har allerede fået en pladekontrakt for et stykke tid siden, lød det fra en stolt Blachman, der fortsatte:

- Jeg havde en rolle for Citybois, hvor de sagde nej til alle de forkerte ting og ja til alle de rigtige ting. Det er følelsen af, at man bliver ved med at være cool. Så ja, jeg håber, at jeg bliver ved med at kunne hjælpe Mads videre, for han har evner og talentet. Han bliver sjovt at følge.