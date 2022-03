Så voldsomt var mit misbrug

Da Thomas Bo Larsen indspillede Thomas Vinterbergs Cannes-hædrede drama 'Jagten', havde han kunstigt skæg.

Det var vanskeligt at få skægget til at hæfte på huden, for alkoholen, der dampede ud af porerne på ham, er limopløsende.

For første gang fortæller den prisvindende skuespiller nu hele historien om sit 36 år lange misbrug. Det sker i programserien 'Langt ude i Lapland - med Thomas Bo og Lene Beier'.

- Efter premieren på 'Druk' tænkte jeg, at det var på tide at give det videre, jeg selv har fået. Men jeg kunne ikke forestille mig at gøre det i et tv-studie med nogle store lamper i hovedet.

- At bruge 14 dage med et menneske, jeg overhovedet ikke kendte, sejle, vandre og sove i telt, kunne næsten ikke være en bedre ramme for mig, siger Thomas Bo Larsen.

For to år siden medvirkede han i en anden Thomas Vinterberg-film, nemlig det oscarbelønnede komediedrama, 'Druk'. De har været venner i snart 30 år og hinandens livsvidner.

Det er otte og et halvt år siden, at den i dag 58-årige skuespiller blev ædru. Efter at drikketrangen og -tankerne er forsvundet, frygter han ikke at falde i. Derfor kan han nu sætte ord på hele historien.

Det sker over for Lene Beier, når de sammen drager så højt nordpå i Sverige, at de nærmer sig polarcirklen. Her skal de lære at leve i vildmarken.

- Hver eneste morgen, jeg står op, beslutter mig for at forblive ædru. Der er mange, der siger: "I fortiden er der fortrydelser. I fremtiden er der frygt". Så jeg prøver at være så meget i nuet, som jeg kan. Det synes jeg også på sin vis måde giver sig til udtryk i programmerne, siger Thomas Bo Larsen. (Arkivfoto). Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Lige fra begyndelsen understregede han, at hun måtte spørge ham om alt - han ville svare uden forbehold.

Hun begynder med barndommen, de formative år. Thomas Bo Larsen voksede op i Værebroparken med sine forældre. De drak begge - faren mest, men moren også meget.

Thomas Bo Larsen begyndte at flakke rundt og fandt et fællesskab blandt områdets andre rødder.

Drengene begyndte at sniffe lightergas og ryge hash. Ingen opdagede, hvad de lavede. Og selv opdagede de ikke deres deroute.

Misbruget eskalerede over årene. Torsdagen blev inddraget som en del af weekenden, og efterhånden kom der også hvidvin på bordet i hverdagen.

Så voldsomt var misbruget

Da det var allerværst, røg der en flaske vodka ned, adskillige glas vin, to gram kokain og fire-fem sovepiller at falde til ro på. Om dagen.

Thomas Bo Larsen troede, at han var fri. Indtil han erkendte, at han var i fængsel.

- Jeg kunne ikke mere. Jeg gad ikke engang leve mere. Jeg skulle desværre så langt ud, fordi jeg er opvokset med sådan en mandschauvinistisk John Wayne-far. 'Vi klarer os selv'.

- Min far drak sig selv i smadder. Han krympede fuldstændig sammen og lignede en sæk, der var brændt af. Jeg tænkte: Der skal jeg aldrig nogensinde ende. Men det gjorde jeg, siger Thomas Bo Larsen.

Thomas Bo Larsen var 14 dage i vildmarken med tv-værten Lene Beier, som han ikke kendte på forhånd. De kom hurtigt meget tæt på hinanden. - Mødet med Lene var enormt berigende. Det var jo et portrætprogram af mig. Men i og med at Lene også giver så meget af sig selv, bliver det ikke en monolog, men en samtale og en dialog. Og det var en rigtig fed måde at lave et portrætprogram på, lyder det fra skuespilleren. Foto: TV 2 DANMARK © (copyright TV 2)/Free

Hans far døde af druk. Og seks af de drenge, han hang ud med i Værebroparken, har han også begravet.

Fortvivlet tog Thomas Bo Larsen til et møde i Anonyme Alkoholikere, AA. Her fandt han et nyt fællesskab, og det blev hans redning.

- Jeg var sikker på, at jeg var den eneste i verden, der havde det så ad helvede til, som jeg havde. Men derinde sad der andre mænd og fortalte fuldstændig samme historie.

- De sad sgu og smilede og havde pænt tøj og nystrøgne skjorter på. I AA er der kraftedeme også læger og helikopterpiloter. Det gav mig håb. Pludselig fandt jeg ud af, at jeg ikke behøvede at lyve mere. For det gør man, når man er afhængig.

I mange år forsøgte Thomas Bo Larsen at skjule sit misbrug og forskåne sine nærmeste fra det.

Især datteren Sally.

- Da hun boede hjemme, havde jeg hende altid to-tre dage om ugen. Jeg ventede med at drikke, til hun var lagt i seng. Jeg har nogenlunde kunnet skjule mit misbrug for hende. Ikke helt, men nogenlunde.

- Gud forbarme sig har hun - som hun selv siger det - ud over en enkelt gang ikke set mig rode fuldstændig rundt.

'Langt ude i Lapland - med Thomas Bo og Lene Beier' får premiere på TV 2 14. marts klokken 20.