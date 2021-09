Sådan blev vi kærester

Albert Rosin Harson er mødt op på den røde løber for at støtte sin kæreste, Jenna Bagge

For et par uger siden stod skuespiller Albert Rosin Harson og danser Jenna Bagge frem og afslørede, at de er blevet kærester, efter de dansede sammen i 'Vild med dans'.

Fredag er han derfor troppet op på den røde løber i 'Vild med dans'-studiet for at støtte Jenna Bagge, når der er premiere på 'Vild med dans'.

Her satte han over for Ekstra Bladet for første gang ord på, hvordan han og Jenna Bagge er blevet kærester.

- Det kom stille og roligt efter dansen, siger han med et smil til den fremmødte presse og fortsætter:

- Vi kom sindssygt tæt på hinanden ved at danse sammen, og så er Jenna bare megasød og totalt positiv og udadvendt, siger han videre.

Albert Harson Rosin på den røde løber. Foto: Jonas Olufson

Aldersforskellen betyder intet

Selvom der er 14 år imellem de to turtelduer, er de et godt match, forsikrer Albert Harson Rosin.

- Det mærker vi ikke, siger han og fortsætter med at fortælle, at de har fået meget positiv respons, efter de er stået frem som par.

- Blandt mine egne venner og familie er det blevet taget godt imod. Jeg læser ikke kommentarspor og sådan noget, siger han.

Ifølge Albert Harson Rosin blev de to ikke kærester lige efter 'Vild med dans'.

- Det kom efter dansen, og ikke lige efter dansen. Så det er ikke et helt år siden. Vi har jo holdt kontakten ved den kageklub, vi er med i, så på den måde er vi kommet tættere ind på hinanden og har haft tid til at lære hinanden at kende på en anden måde. Så det kom stille og roligt derefter.

De to bor stadig hver for sig, fortæller Albert Harson Rosin, der blandt andet er kendt fra julekalenderne om Tinka.

- Er du en romantisk kæreste?

- Du må spørge Jenna, om jeg er en romantisk kæreste. Jeg synes selv og håber, at jeg gør det meget godt, siger Albert Harson Rosin, der ikke ønskede at afsløre, hvorfor de har ventet så længe med at stå frem som kærester.

