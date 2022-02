Sådan er han i virkeligheden

Drengene bag Wela og Garcia har nu fået den 'rigtige' Blachman at se

Der bliver i den grad øvet igennem inden 'X Factor'-deltagerne fredag skal stå live på scenen for første gang.

Og med øvelsen kommer også mange timer med deltagernes respektive mentorer.

Drengene bag Wela og Garcia, Mathias Laursen og Rumle Strunge, har i den forbindelse tilbragt utrolig meget tid med den frygtindgydende producer Thomas Blachman.

Men modsat hvad man ser på tv, er der faktisk ikke tale om en mand, der er særlig hård i filten.

- Vi har Thomas som mentor, så vi er i gode hænder. Han kræver noget af en. Han kan godt høre, hvis man ikke har fået øvet, så det gør vi, lyder det fra drengene til pressemødet på 'X Factor'.

Faktisk kan de fortælle, at selvom der er pres på over at blive klar til fredag, så har de det sjovt med produceren Thomas Blachman.

- Det har været rigtig hyggeligt. Han er måske lidt skræmmende på tv, men han er en rigtig hyggefar på båden, han køber mad til os og husker at sige, når vi er gode.

Drengene har set en blød side af Blachman. Foto: Linda Johansen

'Fuck I var dårlige'

Ifølge Mathias og Rumle er det ofte Joe and the Juice, dommeren køber.

- Og det er ret sjovt, fordi de der bude altid bliver helt startruck, når de skal aflevere maden, siger de med et grin.

Men selvom der er plads til sjov, har Blachman også fortalt, hvad det kræver for at nå langt i sæsonen.

- Han har et motto, som han siger ofte: 'Der er altid nogle, der ikke øver sig så meget som de andre, og det er dem, der ryger først', så man skal bare øve sig, lyder det.

Drengene glæder sig til at optræde, og de glade for det meste af den opmærksomhed, de har fået.

- Lige efter six chairs var jeg på vej hjem, hvor en mand råber ’fuck, I var dårlige i X Factor’, jeg tænkte ’nå, det er sådan, det er at være i tv’.Men det var heldigvis en one-timer, griner Mathias Laursen.

Du kan se X Factor på TV 2 og TV 2 Play.