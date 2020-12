Sådan får du det hele med

Ingen jul uden 'Disneys juleshow', som er blevet sendt på DR1 stort set hver jul siden 1967. Siden 1991 er det sket 24. december, hvor børn og barnlige sjæle i knap 50 minutter lykkeligt har glemt, hvor langsomt tiden snegler sig af sted frem mod pakkeåbningen.

Men mens du får det hele med af kortfilmene 'Plutos juletræ' (fra 1952) og 'Anders And og nevøerne i snekamp' (1942), så må du nøjes med kortere klip fra 'Peter Pan' (1953), 'Bambi' (1942), 'Pinocchio' (1940), 'Aristocats' (1970), 'Askepot' (1950), 'Snehvide og de syv små dværge' (1937) og 'Lady og vagabonden' (1955).

Indtil nu.

For med ankomsten af streamingtjenesten Disney+ er det nu muligt at få det hele med og se alle tegnefilmene i fuld længde.

'Lady og vagabonden' fra 1955 er en af de tegnefilm, der kan ses på Disney+. Foto: Disney

Mange minutter

Disney har endda været så servicemindede at oprette 'Fra alle os til alle jer'-kollektionen, som let kan findes, når du er logget ind.

Her finder du alle klassikerne, og så skal du ellers se tiden flyve af sted i flere timer juleaftensdag. Her følger listen over filmenes originale længde:

'Aristocats': 81 minutter

'Askepot': 76 minutter

'Lady og vagabonden': 78 minutter

'Peter Pan': 79 minutter

'Bambi': 72 minutter

'Pinocchio': 89 minutter

'Snehvide og de syv små dværge': 83 minutter

Flere af Disneys film fra juleshowet bliver nu indledt med en advarsel. Foto: Disney

Advarer mod indhold

'Lady og vagabonden', 'Aristocats' og 'Peter Pan' indledes i øvrigt med en advarsel om, at de 'indeholder negative skildringer og/eller uacceptabel behandling af mennesker eller kulturer'.

Og vil du se 'Anders And og nevøerne i snekamp', så foregår det stadig på DR1, da den ikke findes på Disney+.

Showet på DR1 bliver sendt klokken 16 og bliver traditionen tro rundet af med klip fra to nye Disney-produktioner og Bjørn Tidmand, der fremfører 'Når du ser et stjerneskud' fra 'Lady og Vagabonden'.