Sådan gjorde de: Besparelse på én millioner kroner

I aftenens program af 'Luksusfælden' ender de økonomiske eksperter med at spare Dennis for et voldsomt stort beløb

Dennis har kæmpe problemer med at styre sit forbrug, og han har derfor oparbejdet sig en gæld på vanvittige 1,6 millioner kroner.

Gælden kommer fra impulskøb, som Dennis især foretager, når han er ramt af sin angst. Samtidig lever han langt over evne, og derfor tog han sit første lån som 18-årig, som nu er blevet til 39 forskellige lån.

Eksperterne ender dog med at få Dennis på rette spor og får forhandlet en helt enorm rabat på Dennis gæld, som sparer ham for ikke mindre end én million kroner.

Han kan derfor se frem til at være gældfri indenfor 13 år og 10 måneder, hvis han altså følger eksperternes nye budget.

Villig til at sælge det meste

Dennis formår også at efterleve eksperternes budget og sælger samtidigt ud i mange af hans ting.

Allerede dagen efter eksperterne for første gang har været på besøg, sælger Dennis private ting for hele 19.050 kroner, og Dennis ender med at sælge ud af sine ting for 49.000 kroner i alt.

At han overholder budgettet, og er villig til at sælge så meget gør også, at eksperterne har bedre mulighed for at forhandle en god aftale med kreditorene.

For én million må siges at være en god besparelse.

Dennis mor mener ikke, at hun har opdraget Dennis til at leve over evne. Foto: Nent Group Danmark.

Dennis' penge gør en forskel

Ekstra Bladet har snakket med de økonomiske eksperter Kenneth og Louise fra 'Luksusfælden', for at få svar på, hvordan de kunne spare Dennis for så mange penge.

- Det er altid svært at sige, hvorfor det lykkes i den ene sag fremfor den anden. Det er der ikke noget helt konkret svar på. Det handler i høj grad, om de medvirkende er villige til at gå ind i det med hud og hår, som Dennis også var, siger Kenneth.

Dennis har dermed gjort det han kunne, og det har skabt en god start for forhandlingerne.

- Dennis penge gør en forskel i form af, at kreditorerne kan få nogle penge med det samme. Det er en af tingene, siger Kenneth og fortsætter:

- Den anden ting er, at i Dennis’ tilfælde havde han ikke betalt nogle kreditorer igennem en længere periode, og derfor var de også villige til at lave aftaler, hvor de slog noget af gælden eller gav rentestop.

Alle kan forhandle

Selvom alle kan forhandle med deres kreditorer, er det ikke alle, som har samme overblik og ekspertise som de økonomiske eksperter.

- Alle kan forhandle med deres kreditorer, for kreditorerne vil jo gerne have deres penge. Vi har selvfølgelig vores gode navn og rygte, men ofte ringer folk slet ikke til deres kreditorer, de lader bare være med at betale, siger Louise.

Men på trods af, at alle kan forhandle, erkender begge eksperter, at de har bedre mulighed for at lande en god aftale.

- Det er vores erfaringer, at vi kan skrue på nogle forskellige knapper hos de her kreditorer og få dem med på vognen. Og hvis kreditorerne ikke har set penge igennem en længere periode, som det var i Dennis tilfælde, så er kreditorerne højst sandsynligt mere modne til at få lidt penge fremfor ingenting, siger Kenneth.