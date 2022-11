Sådan har du aldrig set Bambi: Nu som dræbermaskine

Først var det Peter Plys, der fik sin egen skrækindjagende film, hvor en Peter Plys-maskebærende morder på bestialsk vis dræbte løs.

Filmen er blevet så stor en succes, at folkene bag nu øjner muligheden for at lave endnu en rædselsfilm baseret på en børnekær Disney-figur.

Således har Jagged Edge Productions and ITN Studios, der står bag 'Winnie the Pooh: Blood and Honey', nu annonceret, at de er begyndt arbejdet på en Bambi-film i samme stil.

Filmen vil blive instrueret af Scott Jeffrey, der producerede Plys-filmen, og selvom det er småt med detaljerne om den nye uhyggelige Bambi-film, så lover instruktøren, at det nok skal blive skræmmende.

- Det bliver en fantastisk, mørk genfortælling af 1928-historien, som vi alle kender og elsker. Med inspiration i Netflix' 'The Ritual', kommer Bambi til at blive en ondskabsfuld dræbermaskine, der gemmer sig i vildnisset. Forbered jer på Bambi med rabies!, siger han til Dead Central.

Hvis du undrer dig over, hvorfor det nu er muligt at lave film baseret på de to Disney-figurer, så er det fordi, ophavsretten udløb 1. januar 2022, og det betyder, at enhver kan bruge karakteren i forskellige sammenhænge.

Myrder løs

Tidligere i år offentliggjorde det britiske produktionsselskab Jagged Edge Productions, at de var i fuld gang med optagelserne til horrorfilmen 'Winnie the Pooh: Blood and Honey', efter ophavsretten til den honningglade bamse, som A. A. Milne og E. H. Shepard skabte i 1926, var udløbet.

Dengang offentliggjorde de en række billeder, der tydeligt viste, at der var markante forandringer fra den Peter Plys og Grisling, man kender fra de ikoniske børnebøger- og film. Og traileren til filmen bekræfter det kun.

Produktionsselskabet har tidligere fortalt, at de fik idéen, da de tænkte tanken, hvordan det ville være, hvis plysbamsen blev forvandlet til en morderisk galning på jagt efter ofre.

Filmen følger de to børnekarakterer, der blev forladt af Jakob, hvorefter de finder tilbage til deres dyriske rødder og ganske enkelt går amok i blodrus.