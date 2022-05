Sådan har du aldrig set Peter Plys

Den honningglade bamse er gået amok slagter folk med Grisling i den kommende horrorfilm 'Winnie the Pooh: Blood and Honey'

De fleste har formentlig stiftet bekendtskab med Peter Plys som barn, men de færreste har nok set ham som en morderisk galning på jagt efter ofre.

Men det får du snart chancen for.

1. januar 2022 udløb ophavsretten nemlig på den honningglade bamse, som A. A. Milne og E. H. Shepard skabte i 1926, og det betyder, at enhver kan bruge karakteren i forskellige sammenhænge.

Det har det britiske produktionsselskab Jagged Edge Productions været hurtige til at udnytte, og inden længe er de klar til at udgive horrorfilmen 'Winnie the Pooh: Blood and Honey'.

Forladt af vennen

Ud fra en række offentliggjorte billeder er det tydeligt, at det nok ikke bliver for børn.

Her ser man nemlig blandt andet Peter Plys og Grisling - om end i noget mere suspekte udgaver end normalt - mens de sniger sig op på en intetanende og letpåklædt kvinde i en jacuzzi.

'Den følger Plys og Grisling, der går grassat, efter Christopher Robbins (Jakob i de danske udgaver, red.) forlader dem,' lyder den korte IMDB-beskrivelse af filmen, som Rhys Frake-Waterfield har både skrevet og instrueret.

Plys og Grisling bedøver og binder kvinden, inden de efterfølgende kører hende over med en bil. Foto: Jagged Edge Productions

Det vides endnu ikke, hvornår filmen rammer skærmen, men Rhys Frake-Waterfield fortæller til Variety, at de er helt blæst bagover over, hvor godt folk har taget imod nyheden, så de har tænkt sig at skynde sig så meget som muligt for at få den klippet færdig.

- Men vi vil stadig sørge for, at den bliver god. Det er vores højeste prioritet, siger bagmanden, som i øjeblikket også har gang i filmene 'Firenado' (formentlig en sammentrækning af de engelske ord for ild og tornado) og 'Demonic Christmas Tree' (det dæmoniske juletræ).

Frygter Disney

Rhys Frake-Waterfield fortæller, at filmen blev optaget på ti dage i England, men han vil ikke ud med filmens budget. Han understreger dog, at man ikke skal forvente en produktion på Hollywood-niveau.

Disney ejer stadig rettighederne til deres senere fortolkning af Peter Plys samt en række af hans venner, hvorfor de ikke medvirker i horror-filmen.

Det drejer sig blandt andre om Tigerdyret og Æsel - selvom sidstnævntes gravsten dukker op, efter han er blevet spist af de sultne Plys og Grisling.

- Vi har forsøgt at være ekstremt forsigtige, siger Rhys Frake-Waterfield, som kun har baseret deres karakterer på 1926-versionen uden ophavsret.