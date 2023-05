Sables ned: Anmeldere er ikke imponerede

Den femte og seneste film i fortællingen om arkæologen Indiana Jones har ikke imponeret anmelderne efter verdenspremieren på Cannes Film Festival torsdag.

På overfladen virker filmen måske overbevisende, mener The Telegraphs anmelder Robbie Collin.

'Men det lurvede håndværk bliver desto mere iøjnefaldende, jo længere du ser,' skriver han og kvitterer med to stjerner ud af fem mulige.

Heller ikke Varietys anmelder Owen Gleiberman har mange rosende ord tilovers for den nye Indiana Jones-film.

''Indiana Jones and the Dial of Destiny' er et pligtskyldigt, men i sidste ende ret glædesløst stykke nostalgisk humbug,' skriver han.

Dog mener The Guardians anmelder Peter Bradshaw, at den har både sjove elementer og 'fortællende opfindsomhed'. Han giver filmen tre stjerner ud af fem.

Den femte film i serien om Indiana Jones havde verdenspremiere torsdag på Cannes Film Festival. Den har blandt andre danske Mads Mikkelsen på rollelisten. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Historien begynder i 70'erne

Historien om Indiana Jones blev skabt af George Lucas og Steven Spielberg i 1970'erne.

Den første film, 'Jagten på den forsvundne skat', udkom i 1981 med Harrison Ford i hovedrollen som arkæologiprofessoren Henry Walton Jones, der altid bærer hat og er rædselsslagen for slanger.

Dernæst udkom 'Indiana Jones og templets forbandelse' (1984), 'Indiana Jones og det sidste korstog' (1989) og 'Indiana Jones og krystalkraniets kongerige' (2008).

'Indiana Jones and the Dial of Destiny' er den første i serien, som ikke er instrueret af Steven Spielberg, og den har blandt andre danske Mads Mikkelsen på rollelisten.

Filmen er instrueret af James Mangold og udspiller sig i 1969 med rumkapløbet som bagtæppe.

Mads Mikkelsen spiller den nazistiske skurk og rumforsker Jürgen Voller, der drømmer om at kontrollere universet og genindføre nazismen.

Karakteren er efter sigende delvist inspireret af den virkelige nazist og raketforsker Wernher von Braun.

Indiana Jones spilles endnu en gang af Harrison Ford.