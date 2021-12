Sablet ned: - Det var ikke hensigten

Et klip fra Jens Gaardbos aktualitetsprogram 'I ugens løb med Jens Gaardbo' deles lige nu flittigt på de sociale medier.

I det seneste program lægger den tidligere TV 2-vært Jens Gaardbo nemlig ud med at fortælle, at de i programmet helst beskæftiger sig med emner, som de andre medier ikke taler om.

Herefter fortæller han om departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen og hendes brutale sms. Det har han ikke tænkt sig at tale om, siger han og fortsætter:

- Der er også i ugens løb blevet skrevet en del om den dokumentar, som især de københavnske medier har beskæftiget sig med. Det beskæftiger vi os ikke med, siger han med et glimt i øjet med henvisning til dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Netop den udtalelse deles lige nu vidt og bredt på de sociale medier og modtager kritik fra flere kanter. Blandt andre radiovært Sandie West:

I programmet vælger de i stedet at tale med en gæst om en anden dokumentar, nemlig den nye dokumentar om The Beatles. Det er altså ikke alle dokumentarer, der er forbudte emner - blot den, der også omhandler Gaardbo selv og hans tid på TV 2.

Gaardbo blev fjernet fra skærmen på TV 2, efter det i 2020 kom frem i TV 2's advokatundersøgelse, at han i sin tid som nyhedschef havde opført sig upassende.

Programmets sidste gæst er Asger Juhl fra mediet Den Uafhængige. Han skal tale om ugens vigtigste historier ifølge ham, men heller ikke her er der adgang til at tale om hvad som helst.

- Hvis nu vi udelukker en bestemt dokumentar, siger Jens Gaardbo og rømmer sig for sjov, før han fortsætter:

- Hvad har du så især lagt mærke til i ugens løb på Den Uafhængige?

Herefter fortæller Asger Juhl om sagen med Barbara Bertelsens sms'er, så man må forstå, at det emne altså ikke var helt bandlyst, som vi ellers fik forklaret i programmets åbningssekvens.

Jens Gaardbo har fået sit eget program på DK4. Og her måtte der ikke tales om den meget omtalte dokumentar om krænkelser på TV 2 - altså lige ud over, når værten selv gjorde grin med den. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

Vil gøre opmærksom på inhabilitet

Jens Gaardbo er ikke meget for at tale om sine udtalelser om MeToo-dokumentaren, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg ringer til dig angående sidste uges afsnit af 'I ugens løb', hvor du flere gange nævner den MeToo-dokumentar, som er udkommet på Discovery. Man kan få et indtryk af, at du gør grin med dokumentaren de gange, du nævner den. Hvad tænker du om det?

- At jeg gør grin med den?

- Ja, når du for eksempel rømmer dig, efter du har nævnt den, eller fortæller, at det er en dokumentar, I ikke taler om.

- Jeg rømmer mig?

- Ja? Hvad er din hensigt med at nævne dokumentaren?

- Jeg ønskede bare at gøre opmærksom på, at jeg er inhabil. Det var sådan set det eneste. Jeg gør ikke grin med den udsendelse overhovedet, jeg synes, den er væsentlig. Jeg synes ikke, jeg har noget at gøre grin med.

- Så du gør det for at gøre det klart, at du ikke KAN tale om den?

- Ja, netop.

Mærkeligt ikke at nævne den

- Hvorfor så nævne den overhovedet?

- Fordi det var mærkeligt at snakke om ugens forløb og lade, som om den ikke var der.

- Din gæst Asger Juhl bliver også opfordret til ikke at tale om den. Hvorfor må han ikke det?

- Nej, jeg nævnte bare over for ham, at jeg havde sagt i begyndelsen af udsendelsen, at vi ikke talte om den, og derfor ville det være mærkeligt, at han så begyndte at gøre det.

- Men du nævner også Barbara Bertelsens sms'er i begyndelsen af udsendelsen, og dem taler han alligevel om?

- Ja, jeg følte ikke, jeg var inhabil i sms'erne.

Klippet er siden gået viralt på sociale medier, hvor flere finder det upassende.

- Mange lader til at være af den opfattelse, at du gør grin med dokumentaren?

- Nå, nej det var ikke hensigten. Og på det tidspunkt, hvor jeg lavede den udsendelse, havde jeg ikke set dokumentaren. Jeg forsøgte bare at gøre opmærksom på, at den taler vi ikke om her. Og så var det måske lige ... Det kan da godt ske, at jeg gjorde det for subtilt.

- Så du kan godt følge, at folk kan misforstå det?

- Nej, jeg kan bare konstatere det. Jeg kan bare sige, at det var overhovedet ikke min hensigt. Især fordi jeg slet ikke havde set de udsendelser på det tidspunkt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Asger Juhl, der medvirkede i programmet, men det har i skrivende stund ikke været muligt.