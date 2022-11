Sælger alt: Færdig i tattoo-biks kendt fra tv

Morten Petersen Spangsvig har solgt The Old Barber Shop fra TV3-programmet 'Tattoo Salonen' til Jonas Hausted Peitersen, som programmets seere også kender

Den seneste tid har der været ny ejer i The Old Barber Shop, som TV3 i flere år fulgte hverdagen hos i programmet 'Tattoo Salonen'.

Morten Petersen Spangsvig, der stiftede tatovørbiksen i 2007, har solgt ejerskabet til Jonas Hausted Peitersen, som mere eller mindre har været med fra start og også spillede en stor rolle i realityserien. Det fremgår fredag af det offentlige virksomhedsregister, og de bekræfter det begge over for Ekstra Bladet.

- Jeg har solgt min forretning til Jonas. Efter 15 år tænkte jeg, at det var på tiden at give faklen videre, og han har været med stort set hele vejen, så der var ingen bedre at give den videre til end ham, siger Morten.

- Jeg har dedikeret mit liv på godt og ondt til det her. Det er jo en livsstil, og det er det her, jeg er god til. Jeg har været med hele vejen. Jeg vil da ikke lægge skjul på, at det har været en drøm (at blive ejer, red.), lige siden jeg startede, og Morten er min læremester. Jeg har set op til ham og ønsket det samme, og det er da en drøm, der går i opfyldelse, at jeg kan kalde mig ejer, siger Jonas.

Jonas Hausted Peitersen har reelt set truffet beslutningerne i The Old Barber Shop siden 1. september. Foto: Linda Johansen

Reelt set har Jonas fungeret som ejer siden 1. september, selvom det først er faldet helt på plads nu, og han har allerede foretaget en række ændringer og bygget om i salonen. Morten hjælper i den kommende tid fortsat lidt med det administrative, men på sigt er det meningen, at han skal være helt ude af det.

- Som det ser ud nu, er det slut med tatovørbranchen for mit vedkommende. Vi har vores grafikervirksomhed Petersen Spangsvig, der kræver mange kræfter, og vi har købt hus på Langeland, hvor jeg har en lidt hemmelig plan om at gå ind i lokalpolitik ved næste valg. Langeland kunne godt trænge til, at der skete noget, så vi kan lave Langeland til det nye Bornholm, siger han og fortæller, at han har et parti i tankerne, men han holder det for sig selv, indtil regeringen ligger fast.

Prisen er hemmelig

Hverken Morten eller Jonas ønsker at fortælle, hvad prisen for selskabet har været.

Begge fortæller dog, at det langt fra har været hårdt forhandlinger, og at de var ganske enige omkring, hvad prisen skulle være.

- Som jeg startede med at sige, så har jeg dedikeret mit liv til det her, så det er ikke noget, man kan sætte en pris på. Et eller andet sted var alt det, der omhandlede det lidt sekundært. Det vigtigste for mig var i bund og grund bare, at jeg fik mulighed for at blive ejer, fortæller Jonas.

Morten har haft noget tid til at vænne sig til det hele, men alligevel rammer det ham lidt nu.

- Det gør da lidt ondt. Det er jo et plaster, der skal rives af. Det var været en lang proces, siden vi flyttede til Langeland i starten af året, hvor Jonas og jeg løbende har talt om det. Men nu, hvor det er ved at falde på plads, kan jeg da godt mærke, at det er lidt vemodigt. Det er jo noget, jeg har skabt fra bunden og har bygget op. Så det bider, men jeg er sikker på, at hvis der er en, der kan gøre det lige så godt eller endda bedre, så er det Jonas, siger Morten.

Virksomheden havde i seneste regnskab, der dækker 2021, en bruttofortjeneste på 3.375.547 kroner og et underskud før skat på 151.614. Egenkapitalen i selskabet lød ved udgangen af 2021 på 660.173 kroner.