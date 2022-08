Sælger dildoer for tre millioner kroner

Melissa Hartelius er 27 år, uddannet fra Københavns Erhvervsakademi. Og så har hun solgt dildoer, buttplugs og andet sexlegetøj for mere end tre millioner kroner.

I starten af året var hun med i 'Løvens hule', hvor hun fik Jesper Buch, Christian Arnstedt og Mia Wagner med sig om bord i sin virksomhed, Klub Venus, der sælger sexlegetøj.

Missionen var klar for den unge iværksætter:

- Jeg drømmer om en verden, hvor man ikke vokser op og føler sig forkert på grund af sin seksualitet. Klub Venus er sat i verden for at gøre op med tabuer omkring sexlejetøj, lød det i programmet dengang.

Og onsdag kunne seerne så finde ud af, hvordan det er gået for Melissa Hartelius og hendes virksomhed, da DR sendte 'Løven hule - Velkommen til virkeligheden', hvor investorerne tjekker ind med deres investeringer.

Og det gik ikke ligefrem dårligt, da Mia Wagner og Christian Arnstedt besøgte Klub Venus.

Målet om at omsætte for tre millioner kroner blev nået, ligesom Melissa Hartelius også kom i mål med ambitionen om at designe sine egne produkter.

Men i mødet med investor-løverne bliver det i programmet også klart, at Melissa Hartelius ikke altid hviler 100 procent i sin rolle som virksomhedsejer, fordi hun nogle gange tvivler på, om hun gør det godt nok.

Christian Arnstedt og Mia Wagner er godt tilfredse med den omsætning, Klub Venus har leveret. Foto: Jenny Louise Vestergaard/DR/United

Arbejder med usikkerheden

Hun fortæller, hvordan hun før i tiden var skyldig i en del kassetænkning omkring rollen som iværksætter. Når hun skulle designe, spændte det mentale ben for hende, at hun ikke var uddannet designer.

- Sådan har jeg haft det hele vejen. Da jeg startede Klub Venus, var jeg meget sådan: 'men jeg er jo ikke sexolog'. Jeg synes lidt, man skulle have en uddannelse for at kunne gøre noget ordentligt, siger hun til Ekstra Bladet.

Melissa Hartelius fortæller dog også, at hun i dag er meget taknemmelig for, at Mia Wagner og Christian Arnstedt fik gjort hende opmærksom på, at hun kunne arbejde med at komme sin usikkerhed til livs.

- Jeg var ikke bevidst om, at jeg tænkte sådan om mig selv før møderne med investorerne. Så det var bare fedt at blive bevidst om, så jeg kunne arbejde med. Jeg vakler stadig i det, men jeg er da godt på vej.

- Jeg arbejder med på den måde i ikke at søge så meget bekræftelse hos andre. Det har jeg gjort meget før, men nu prøver jeg at stole på mig selv, når jeg synes noget er rigtigt. Så jeg prøver at involvere andre folk lidt mindre i mine beslutninger.