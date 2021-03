Særlig efterlysning i bedste sendetid

Fredag aften indtog Nikoline Steen Kristensen scenen i andet 'X Factor'-liveshow med sangen 'Giv lys igen' af Aksglæde.

- Mon du går og gemmer dig et sted? Sommer gik og tog dig med, sang Nikoline Steen Kristensen blandt andet fra scenen.

Den sang havde en særlig betydning for den 17-årige 'X Factor'-deltager, og den var da også dedikeret til en helt bestemt person.

En person, som Nikoline Steen Kristensen dog ikke kender navnet på.

- Det er egentlig en ret sjov historie, siger hun, da Ekstra Bladet taler med hende efter fredagens liveshow og fortsætter:

- Det handler jo om en dag, hvor jeg skulle hjem fra kor, og jeg skulle med toget. Toget var så aflyst, og her møder jeg en dreng, der skulle med samme tog, og det var så også aflyst, siger Nikoline Steen Kristensen, der fandt drengen meget interessant.

- Det er så uretfærdigt

- Vi sad over for hinanden, og der var genskær i det her vindue. Vi kunne vist begge godt fornemme, at vi sad og kiggede på hinanden og synes, at hinanden var interessante.

Nikoline Steen Kristensen håber, at hun kan få kontakt til drengen fra toget. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skal bare skrive

Nikoline Steen Kristensen nåede dog ikke at finde ud af meget mere om drengen og fik hverken hans navn eller nummer, inden deres veje skiltes.

- Jeg ved bare, at han kom fra København, siger hun og fortsætter:

- Men den her sang er dedikeret til ham, og så håber jeg, at han vil skrive til mig, eller at jeg kan finde ham, hvis han ser med derude. Jeg håber da, at han finder mig på Instagram, eller at jeg kan få hans navn, siger hun med et grin.

Også Nikoline Steen Kristensens mentor, Oh Land, var ikke bleg for at opfordre den unge mand til at tage kontakt til den unge solist.

- Hvis du ser med derude, så send lige en DM (direct message, red.) til hende, lød det fra Oh Land med et grin fra scenen.

Hvordan det går med Nikoline Steen Kristensen videre i 'X Factor', kan du se på fredag kl. 20 på TV2 og TV2 Play.

