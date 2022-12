Sagde farvel efter 22 år: Nu er han tilbage

Efter 22 gode år i front for vejrudsigterne på DR sagde den 61-årige meteorolog Søren Jacobsen i sommer farvel og tak til jobbet som vejrvært for at gå på pension.

Men det var ikke længe, han kunne holde sig væk fra skærmen.

I et opslag på Facebook annoncerer DR Vejr nemlig, at Søren Jacobsen i denne uge er tilbage på skærmen.

'For et halvt år siden sendte vi Søren Jacobsen på velfortjent pension. Men vi savner ham og har lokket ham tilbage på redaktionen som juleassistance denne uge', skriver de i opslaget.

Forskelligt på brættet

Søren Jacobsen var ellers helt klar til livet som pensionist, fortalte han til Billed-Bladet efter udmeldingen i sommer.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at min tid i Aarhus var begrænset til mellem to og fem år, og det blev så til fire og et halvt år. Jeg føler, at nu er det rigtige tidspunkt at stoppe, sagde han dengang.

Han åbnede dog døren på klem for muligheden for at træde til som vejrvikar på DR, hvis der er behov for det for at få vagtplanen til at gå op.

- Derudover har jeg lidt forskelligt på brættet. Holde foredrag om vores klimaudfordringer - hvis nogen gider høre - men jeg skal også gerne bruge min tid på min familie. De har måske savnet mig lidt de sidste år, fortalte han videre.

Som erstatning for Søren Jacobsen hentede DR en vejrvært hos konkurrenten TV 2, nemlig Thomas Kaa Mørk, der tiltrådte 1. oktober.