Sagde nej til TV 2 flere gange

Alle gode gange syv ... eller otte.

Når TV 2-programmet 'Toppen af poppen' 4. september vender tilbage, så er det blandt andet med Steen Jørgensen på holdet af musikere.

Og noget tyder på, at nogle på TV 2 sidder og tænker 'endelig'. For Sort Sol-forsangeren har gentagne gange takket nej til programmet.

- Rigtig mange gange faktisk, svarer Steen Jørgensen, da Ekstra Bladet spørger, hvor mange gange han er blevet spurgt, om han ville være med i 'Toppen af poppen'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Steen Jørgensen er op til flere gange blevet spurgt, om han ville være med i TV 2-programmet 'Toppen af poppen'. Foto: Jonas Olufson

- Måske syv-otte gange, fortsætter 'Let your fingers do the walking'-stjernen.

Men nu var tiden rigtig. Eller rettere sagt programmet havde udviklet sig rigtigt.

- Jeg fornemmer også, at man kan lave et lidt bredere udtryk, end det havde i begyndelsen. Det skulle være sådan meget festligt på en særlig måde, siger Steen Jørgensen.

Annonce:

Første gang

Også musikeren Soleima, der bærer det borgerlige navn Sarah Mariegaard, har før afvist programmet. Det har Martin Brygmann, der ellers har et helt bagkatalog af sange bag sig, aldrig.

Det er nemlig første gang, at 'Jeg vil i seng med de fleste'-sangeren er blevet tilbudt en plads i programmet

- Det er første gang. Jeg blev så glad. Fordi det har jeg altid gerne ville være med i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Åreknuder: Det kan du selv gøre

Martin Brygmann er med i 'Toppen af poppen'. Foto: Jonas Olufson

Det er intet mindre end 12. gang, at programmet ruller over skærmen. Foruden Steen Jørgensen, Soleima og Martin Brygmann består holdet af Iris Gold, Nicklas Sahl, Maximillian og Kira Skov.

Programmet kan ses på TV 2 og TV 2 Play fra 4. september.

Indtager 'X Factor': Så rig er han