Sangerinde taler ud om angst

Den danske sangerinde Fallulah taler i programmet 'Syng min sang' åbent om at lide af angst.

- Den eneste måde jeg kunne håndtere min angst på, det på var ved at skrive tekster og sange, fortæller hun.

Sangerinden har lidt af angst, siden hun var barn. Det blev kun værre, da hun, ni år gammel, mistede sin far.

- Jeg fik rigtig mange problemer med at sove på grund af tanker, der kørte rundt.

Men som voksen fandt Fallulah, hvis borgerlige navn er Maria Christina Apetri, ud af, at der var flere måder at håndtere angsten på.

- Jeg begyndte på kognitiv terapi, hvilket har hjulpet mig helt sindssygt meget, siger hun i programmet.

Lider også af angst

Sangerinden Lucy Love, som også er med i programmet, fortæller, hvordan hun også lider af angst.

- Jeg har selv angst, så jeg ved, hvordan det er. Jeg får medicin for det, men det fikser jo ikke problemet, fortæller Lucy Love.

Sangerinden, der ligesom Falluah har modtaget kognitiv adfærdsterapi, fortæller, at det handler om at finde sin egen måde at håndtere angsten på.

- Det er bare at finde sin egen måde at komme igennem livet, uden at angsten skal forstyrre for meget. Jeg har det godt, når jeg laver musik. Det, tænker jeg også, at Fallulah har, siger Love.

Du kan se 'Syng min sang' på Viaplay eller Viafree.