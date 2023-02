Sara Omar strides atter med filmfolk om dokumentar

Den dårlige stemning er til at tage og føle på i Østre Landsret fredag, hvor en sag om et forbud mod offentliggørelse af en dokumentar om forfatteren Sara Omar er gået i gang.

Hun sidder med ryggen til og ser slet ikke op fra bordet, mens instruktøren af dokumentaren, Mohammad Parwani - også kendt som Manyar Parwani - aflægger forklaring.

Bølgerne går højt mellem både parter og advokater. Retsformanden må afbryde utallige gange.

Hun understreger i retten, at hun lider af posttraumatisk stressyndrom (PTSD) - og det har Manyar Parwani udnyttet, påstår hun.

- Hvis der var en stopknap, havde jeg trykket på den. Det er mig, der har været kameraklovn foran hans kamera, siger hun.

Stridens kerne handler om timevis af optagelser af Sara Omar i kølvandet på udgivelsen af hendes roman 'Dødevaskeren', der udkom i 2017.

Optagelserne blev foretaget af Manyar Parwani med Omar Marzouk som producent.

- Alle i det her projekt havde de smukkeste intentioner om Sara Omar. Men der skete et vendepunkt i løbet af optagelserne, hvor vi fandt ud af nogle ting om Sara Omar, som ikke passer, siger Manyar Parwani i retten.

Smadret telefoner

Sara Omar anmodede i august 2021 Retten på Frederiksberg om et forbud mod, at de to filmfolk offentliggør dokumentarfilmen - eller dele af den - om hende.

I februar sidste år nedlagde retten forbud mod, at de to mænd kan offentliggøre eller viderebringe de pågældende optagelser mod, at Sara Omar stillede en sikkerhed på 250.000 kroner.

Den afgørelse kærede Manyar Parwani og Omar Marzouk. Nu skal landsretten tage stilling til spørgsmålet.

Sara Omar har under forløbet påstået, at Manyar Parwani fik hende til at reagere voldsomt og irrationelt under optagelserne.

Hun fortæller desuden, at han har smadret to af hendes telefoner. Det erkender Manyar Parwani i retten. Men han har ikke påvirket hende, som hun hævder, fortæller han.

Omar Marzouk aflagde også forklaring under retsmødet. Udspurgt om, hvorvidt dokumentaren har offentlighedens interesse, svarer han:

- Da jeg hørte om Saras historie, fik jeg enorm sympati med hende. Og så bliver man enormt skuffet, når man finder ud af, at det ikke passer. Jeg synes, det er at misbruge folks sympati, siger han.

Manyar Parwani og Omar Marzouk påstår, at Sara Omar har løjet om sin voldsomme opdragelse og fortid, hvilket dokumentaren ifølge deres forklaring beviser.

Der træffes afgørelse i sagen 9. marts.