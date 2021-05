Sat på plads af TV 2: Nu har Blachman undskyldt

En 'fejlslagen ros'.

Det er, hvad TV 2 kalder de grænseoverskridende kommentarer til Tessa fra 'X Factor'-dommer Thomas Blachmans takketale ved årets Zulu Awards.

- Dette lille lorteland. Hvad er det, vi kan? Tessa, jeg står i telefonbogen - kom og knald mig, min elskede, lød det blandt andet fra Blachman henvendt til den 23-årige rapper, mens også hans 'X Factor'-meddommer Martin Jensen fik en kommentar med på vejen om den pris, de i fællesskab havde vundet for årets par:

- Den her skal stå over kaminen i vores soveværelse, hvor vi knalder hinanden i røven, lød ordene fra Blachman.

Tessa var genstand for en noget voldsom tale. Foto: Ritzau/Scanpix

I den seneste sæson af 'X Factor' har netop 'den gode tone' været på dagsordenen, og i den forbindelse kan der sættes spørgsmålstegn ved, om 'X Factor'-dommeren i sin takketale selv praktiserer dette.

Til det udtaler kanalchefen for TV 2, Dorthe Thirstrup, følgende:

- Jeg er enig i, at Blachman i sin tale gik over grænsen for, hvad der er god stil og tone. Han provokerer ofte for at få sit budskab frem, men her blev en fejlslagen ros til Tessa i stedet både upassende og over stregen. Vi ved, Blachman har sendt en undskyldning til Tessa, og han har også over for os beklaget sin opførsel til Zulu Awards.

Det ville vi gerne have haft svar på Ekstra Bladet har stillet følgende uddybende spørgsmål til TV 2. De ønsker dog ikke at svare på følgende spørgsmål. 1. I beskriver det som 'fejlslagen ros' til Tessa. Hvordan kan det være 'fejlslagen ros' at sige, at man vil have sex med en ung kvindelig musiker? 2. Når I synes, at Blachmans tale gik over grænsen, hvorfor blev episoden så ikke klippet ud af Zulu Awards, inden programmet blev vist på tv? 3. I forhold til 'X Factor', hvor der var stort fokus på 'den gode tone' gennem sidste sæson, kan man så have en dommer, der står på en scene til et TV2-program og siger den slags grænseoverskridende udmeldinger? Med andre ord - får det konsekvenser for Blachmans fremtid på programmet? Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tessa, der ikke har nogen kommentarer til sagen. Ekstra Bladet har også siden Zulu Awards forsøgt at tale med Thomas Blachman om talen, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Det siger Sofie Linde om Blachmans tale Den tidligere 'X Factor'-vært ønskede ikke at besvare Ekstra Bladets specifikke spørgsmål omkring den voldsomme tale. Af princip udtaler hun sig ikke om enkeltpersoner i #MeToo-debatten, lyder det. Hun fortæller dog til Ekstra Bladet, at hun efter talen ved Zulu Awards tog fat i Blachman og fortalte, hvad hendes holdning var til talen. Vi ville gerne have svar på følgende spørgsmål fra Sofie Linde: Hvorfor Sofie ikke har valgt at kommentere på Blachmans sexistiske og grænseoverskridende adfærd over for Tessa og Martin Jensen?

I ’X Factor’ er der meget fokus på den gode tone. Synes Sofie, at Blachmans tale var ’god tone’?

Synes Sofie, at talen var et eksempel på #MeToo?

• Ville Sofie have det godt med at samarbejde med Blachman i fremtiden? Vis mere Vis mindre

'Den fulde, pinlige onkel'

Debattør og feminist Louise 'Twerk Queen' Kjølsen er en skarp stemme i debatten om sexime og #Metoo. Og i den forbindelse har hun bestemt en holdning til Blachmans takketale.

- Han siger nogle virkelig klamme ting, som Tessa aldrig har bedt om. Det er det, man kalder uønsket seksuel opmærksomhed. Sådan synes jeg ikke, man skal tale om nogen - og slet ikke til unge kvinder. Hvis jeg var Tessa, der fik at vide af en af Danmarks højst betalte værter på national tv, at han ville knalde mig, så ville jeg synes, det var ubehageligt. Den kunne han have holdt for sig selv, lyder det fra Louise Kjølsen, der fortsætter:

- Hvis han havde holdt talen for fem år siden, så havde folk formentlig grinet af det, men nu sidder vi seere og krummer tæer og tænker, at det på ingen måde er sjovt og sejt. Han er bare den fulde, pinlige onkel, som ikke er opdateret sig på årstallet. Det var helt igennem kikset.

Talen var langt over grænsen for god opførsel, mener feminist Louise Kjølsen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Det er ikke ok'

Da Ekstra Bladet fangede Martin Jensen efter Zulu Awards, gav han på ingen både udtryk for, at han følte sig stødt over Blachmans seksuelle kommentarer til ham. Han så blot tilbage på en 'sjov aften'.

Ifølge Louise Kjølsen er det dog aldrig ok at komme med den slags udtalelser til en kollega:

- Når vi kigger på magtforhold og Blachmans position, så skal han nok heller ikke stå og sige til sin nye meddommer, at han vil knalde ham i røven. Det er rimelig grænseoverskridende og vidner om total magtblindhed fra hans side. Det kan godt være, at TV 2 skal lave en rundspørge igen blandt ansatte, hvor de spørger, om nogen har fået overtrådt deres grænser igen, lyder det fra hende.