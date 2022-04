Scene fra 'Ternet Ninja' spillede rolle i narkosag

En scene fra komedien 'Ternet Ninja' dukkede for nylig op i en narkosag. Det skete, da anklageren ville overbevise retten om, at et slangudtryk faktisk er ret udbredt.

Sagen i Retten i Næstved handlede om en tur med en taxa i maj sidste år. Ved stationen i Ringsted satte en 26-årig mand sig ind i taxaen for at køre til Emdrup Torv i København for at hente en pakke.

I retten sagde den tiltalte, at han ganske rigtigt havde været kurér, og at der var tale om et kilo hash.

Men tiltalen drejede sig et kilo kokain, hvilket giver en langt hårdere straf.

Derfor var det bevismæssigt vigtigt, hvad der blev sagt under en aflyttet samtale mellem den tiltalte og hans bekendte, der havde presset ham til at tage turen.

'Nå, okay', svarede den tiltalte, da den bekendte havde informeret ham, at det drejede sig om en 'stang shufi'.

Et kendt slangudtryk

I retten sagde den tiltalte, at han ikke anede, hvad shufi betyder, fremgår det af en udskrift af dommen.

Og det var i et forsøg på at orientere retten om, at det tværtimod er et almindelig kendt slangudtryk for kokain, at anklagemyndigheden gjorde opmærksom på Anders Matthesens populære animationsfilm 'Ternet Ninja'. Det oplyser specialanklager Lasse Biehl fra Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet.

I musikvideoen 'Skubber Det Sne' fra 'Ternet Ninja' ser man en kokainhandler. På bilens nummerplade står der 'SHUFI4U'.

Om henvisningen har været udslagsgivende for retten, fremgår ikke af dommen. Men dommeren og de to domsmænd konkluderer, at den 26-årige udmærket var klar over, hvad shufi betyder.

Den tiltalte var kommet til at skylde den bekendte 5000 kroner. Ved at tage turen kunne gælden komme ud af verden, har han forklaret.

'Hva så brormand,' lød det fra den bekendte, der ringede og lokkede med den nemme opgave. 'Så ka vi bare sige minus fem lapper'. Den 26-årige sagde, at han var frisk. Og fik i øvrigt besked om at tage handsker med.

Den efterfølgende regning fra retsvæsenet er en straf på fængsel i tre år og seks måneder, viser dommen.