Scooby-Don't: Kritikken hagler ned

’Yikes!’



Sådan kan man nok bedst beskrive internettets reaktion overfor HBO’s 'Velma'. Serien er en ny genindspilning af børneklassikeren ’Scooby-Doo’, og den kan nu bryste sig af titlen som den tredjeværste anmeldte tv-serie på verdens største film database, The Internet Movie Database, også kendt som IMDB.

Animationsserien, der ellers skulle have fungeret som et friskt pust på en oprindelseshistorie og et mere voksent bud på Mysteriebussens fire menneskelige medlemmer, er således blevet bombarderet med elendige anmeldelser.



Det har resulteret i en score på 1.4 ud af ti på IMDB og sølle seks procent ud af 100 på Rotten Tomatoes. Kritikken lyder blandt andet på ulidelige og uigenkendelige karakterer og en alt for radikal afvigelse fra den originale serie.

Derudover raser kritikken også på de sociale medier, såsom Twitter, hvor serien beskrives som 'et makværk' og 'en forbrydelse mod menneskeheden'.

Serien har indtil videre udgivet otte ud af ti episoder, hvor de to sidste bliver udgivet 9. februar.