Scorer i byen

Selvom forholdet mellem landmanden Maxine og hendes udkårne Silas Krog slog gnister i sidste afsnit, hvor de to var på romantisk weekend, danner de ikke længere par.

Gnisterne og flammerne fra deres indledende romance er dødet ud, og eksparret er gået hver til sit. Det blev afsløret i det nye afsnit af 'Landmand søger kærlighed' tirsdag aften.

Spørger man Silas Krog, var bruddet uundgåeligt:

- Jeg tror ikke, at jeg var med på Maxines fem års plan, hvor hun gerne ville have gård, familie og alt det der. Jeg har lidt mere lyst til at leve det unge liv, så hendes plan lå mig ikke meget på sinde, siger han og fortsætter:

- Vi skrev sammen efter romantisk weekend, og så blev det mindre og mindre, og til sidst aftalte vi, at det ikke skulle være noget alligevel. Kemien var der bare ikke.

Maxine og Silas har valgt at afbryde deres forhold efter romantisk weekend. Foto: Blu/TV 2

Det kan godt være, at 22-årige Silas ikke har haft held med kærligheden for rullende kameraer, men det ser noget anderledes ud i det virkelige liv, fastslår han.

- Når jeg tager i byen, er der mange, der kommer og hilser og vil snakke med mig. Fra at være en ukendt vestjyde, der er flyttet til Aarhus, er jeg pludselig blevet en, som stort set alle kender, griner han.

Han indrømmer, at det er kommet lidt bag på ham, at interessen fra kvinderne også er vokset, efter han er blevet et kendt ansigt i offentligheden.

- Der har været nogle, der har skrevet til mig, og andre har henvendt sig i byen. Jeg har ikke mødtes med nogen endnu, men det kan være, det kommer nu, hvor programmet er slut, og jeg kan være åben omkring min deltagelse.

Silas er klar til at finde kærligheden igen. Foto: Blu/TV 2

