Scorer job hos BBC

Den danske filminstruktør Nicolas Winding Refn har landet et stort job.

Ifølge britiske The Guardian kaster den 52-årige filmmand, som står bag film som 'The Neon Demon' og 'Pusher', sig ud i et projekt for BBC, hvor han skal skabe en tv-serie baseret på børnebøgerne 'De fem'.

I alt skal Winding Refn ifølge avisen kreere tre episoder, som hver har en varighed af 90 minutter. Det er ikke bekræftet, hvilke af de i alt 21 bøger i serien, som skal danne grundlag for serien.

Vil forblive barn

- Hele mit liv har jeg kæmpet bravt for at forblive et barn og bevare lysten til eventyr. Med genskabelsen af 'De fem' holder jeg fast i den idé ved at give de ikoniske historier liv for et nyt progressivt publikum og ved at indgyde barndommens udefinerbare charme og fortryllelse for nuværende og fremtidige generationer, siger Nicolas Winding Refn ifølge The Guardian.

'De fem'-bøgerne er skrevet af Enid Blyton mellem 1942 og 1962 og har været fast inventar på børneværelser verden over i generationer.

I bøgerne følger man de tre søskende Julian, Dick og Anne, deres kusine, George, og hendes hund, Timmy. De fem kaster sig ud i forskellige eventyr og kæmper imod både kidnappere, tyve og smuglere.

Det er ikke offentliggjort, hvornår serien om 'De fem' får premiere.