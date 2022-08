Scorer job på TV 2

Danmarks dronning Margrethe har siddet solidt plantet på tronen i 50 år, og det fejrer TV 2 11. september med et storstilet jubilæumsshow.

Og det skal skuespiller Nikolaj Lie Kaas stå i spidsen for, oplyser TV 2 nu i en pressemeddelelse.

Regeringsjubilæet var egentlig 14. januar, men coronanedlukningen satte en stopper for, at tv-stationen kunne fejre dronningen med det show, de ellers havde planlagt.

Men nu er de klar til fejring med pomp og pragt.

'Fejringen kulminerer søndag aften 11. september i et stort, direkte gallashow i Riddersalen på Christiansborg med Nikolaj Lie Kaas som vært. Han vil tage os igennem en aften, hvor der både er plads til tårer og grin, og en række store danske kunstnere kommer på scenen for at hylde vores dronning', siger Svend Rasmussen, der er TV 2-redaktør for gallashowet, i pressemeddelelsen.

Nikolaj Lie Kaas får selskab af kunstnere som blandt andre Thomas Helmig, Malte Ebert, Clara, Hjalmer, Iris Gold, The Antonelli Orchestra og Jan Gintberg, oplyser TV 2 videre.

Derudover skal dronningen fejres med nye og gamle klip fra sin regeringsperiode samt hilsner fra danskerne.

Selvom Nikolaj Lie Kaas primært er kendt som skuespiller, er værtsrollen ikke helt ny for ham. Han har tidligere været vært på blandt andet Zulu Comedy Galla.

Jubilæumsshowet vises på TV 2 og TV 2 Play 11. september 20.00.