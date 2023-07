Scorer job på TV 2

Det er ikke længe siden, at Pernille Blume meldte ud, at hun stoppede som svømmer og indstillede karrieren.

Helt færdig med svømning er hun dog ikke.

På Instagram fortæller hun nemlig nu, at hun har scoret en tjans som kommentator til VM i svømning på langbane, der løber af stablen fra 23. til 30. juli i Japan.

'Jeg glæder mig utrolig meget til i morgen (søndag, red.), hvor VM i svømning går løs. Det bliver ikke den helt samme VM-deltagelse fra min side den her gang, men jeg vil stadigvæk være 'at finde' til VM, bare fra kommentatorboksen', lyder det fra Blume på Instagram.

Samtidig sender Blume en hilsen til de danske svømmere, der skal i aktion ved konkurrencen.

Blume er ikke helt færdig med svømning. Nu er hun dog med fra den anden side. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stoppede karrieren

sidste år meldte Blume ud, at hun havde valgt at indstille sin karriere som svømmer i en alder af 28 år.

'Jeg har besluttet at stoppe min aktive svømmekarriere. Det har været en lang rejse at komme til den beslutning, og det har været en følelsesladet rejse', skrev hun i den forbindelse på Instagram og fortsatte:

'Jeg ved endnu ikke, hvordan det kapitel skal se ud, men jeg kaster mig ud i det og tror på, at livet griber mig, og at jeg finder noget, der erl lige så meningsfyldt og spændende, som svømning har været det for mig', lød det videre.

Blumes karriere peakede, da hun i 2016 vandt OL-guld på 50 meter. På samme distance vandt hun bronze i Tokyo i 2021. Desuden var hun med til at vinde OL-bronze i holdkamp i 2016.

Pernille Blume har siden sit exit fra svømning startet sin egen virksomhed, hvor hun blandt andet tilbyder onlinepilates.