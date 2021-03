Scorer legendarisk DR-program

'Jeg er ny vært på TVÆRS på P3', sådan skriver en meget glad Line Kirsten på det sociale medie Instagram.

Det legendariske program har nemlig fået en overhaling og er nu endnu en gang klar til at gå i luften med den rutinerede DR-vært.

'TVÆRS kommer til at være et univers med en masse forskellige fortællende podcastserier, som jeg og et megasejt og hjernedødt dygtigt hold glæder os helt enormt til at dele med jer', skriver Line Kirsten yderligere og forsikrer om, at det stadig er et univers, der er drevet af historier fra rigtige mennesker, som også var tilfældet, da Tine Bryld besvarede spørgsmål fra 1972 til 2008.

Programmet må siges at være noget nær legendarisk, og det er da derfor med stor ærefrygt, at værten lægger stemme til 'TVÆRS'.

Meget spændt

Til Ekstra Bladet fortæller Line Kirsten, at hun er meget glad for den nye rolle.

'Jeg er spændt og lidt nervøs, men glæder mig bare helt vildt til at gå i luften med et univers, der skal bestå af fortællende podcastserier', lyder det.

Line Kirsten fortsætter stadig som vært på programmet 'Tabu' på P3, men har nu altså nok at se til som hovedperson på flere udgivelser.

Tidligere har programmet også haft rutinerede Sara Bro som vært samt Sara Bovin.

Legendarisk DR-program får ny vært