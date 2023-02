Scorer ny tv-tjans: Milliongevinst på spil

I starten af marts vender en ny sæson af 'Sommerdrømme' tilbage på TV 2, men ikke alt er, som det plejer.

Tidligere har Pelle Emil Hebsgaard nemlig styret løjerne, men han er væk, når den nye sæson rammer skærmene. I stedet er han udskiftet med Lene Beier.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

- Jeg er vildt glad for at få tilbuddet. Jeg elsker jo sådan noget, så det er vildt dejligt, siger Lene Beier til Ekstra Bladet.

Pelle Emil Hebsgaard fortalte i maj til Billed-Bladet, at han efter to sæsoner var færdig som vært, fordi han ikke havde mulighed for det i denne omgang.

- Jeg kan ikke, for jeg er optaget til anden side. Jeg må ikke sige, hvad det er. Jeg kan kun sige, at der har været nogle store castings, men mere kan jeg ikke sige, sagde han til ugebladet.

Lene Beier fortæller, at hun sprang til, da TV 2 gav hende tilbuddet, efter Pelle Emil måtte melde fra.

- Jeg tror, de måske har tænkt, at vi er lidt den samme type. Jeg er jo også et udemenneske og elsker at bygge. Det går jeg meget op i og har også selv bygget hus, så jeg tror, det er derfor, de spurgte mig, siger Lene Beier og understreger, at hun ikke søgte jobbet.

Stor millionpræmie

Den nye og fjerde sæson af programmet, hvor en række deltagerpar skal kæmpe om at vinde et sommerhus, har premiere 8. marts.

Denne gang foregår det på Nordfyn, hvor der skal dystes om et sommerhus af en værdi til tre millioner kroner.

- Jeg boede på Fyn i min campingvogn, mens vi lavede det, fortæller Lene Beier, der blandt andet er kendt som vært på 'Landmand søger kærlighed'.

Dommerne er indretningsekspert Camilla Kjems og tømrermester Patrick Bentsen. Førstnævnte har været med alle sæsoner, mens sidstnævnte er helt ny.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at se kreative skills. Jeg forventer jo, at man kan lidt på fodpaneler, lister og så videre. Det er lidt standard. Jeg er megaspændt og håber, at jeg kan blive positivt overrasket, siger han til TV 2.

For fjerde gang er indretningsekspert Camilla Kjems tilbage som dommer. Denne gang får hun selskab af tømrermester Patrick Bentsen. Foto: Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

