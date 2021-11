Scorer ny tv-tjans

Den politiske fredagsbar på TV 2 News får ny vært fra december.

Her sætter Katrine Hertz Mortensen sig for bordenden i programmet 'Besserwisserne'.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Den 44-årige journalist erstatter dermed Anna Ingrisch. Hun er for nylig skiftet til konkurrenten som ny vært på DR's populære nyhedspodcast 'Genstart'.

Den stilling blev ledig, da Knud Brix i september blev udnævnt til journalistisk chefredaktør på Ekstra Bladet.

- Jeg ser utroligt meget frem til at nørde politik, taktik og strategi sammen med de politiske hjerner i 'Besserwisserne', siger Katrine Hertz Mortensen i pressemeddelelsen.

- Det skal være sjovt og uformelt. Men det skal også være et rum, hvor vi sammen gør seerne klogere, og hvor gæsterne udfordrer hinanden på deres analyser - et selskab, jeg virkelig glæder mig til at beværte, lyder det videre fra Katrine Hertz Mortensen.

Katrine Hertz Mortensens premiereprogram på 'Besserwisserne' bliver fredag den 3. december.

Katrine Hertz Mortensen kom tilbage til TV 2 News i sommer efter en årrække på andre arbejdspladser.

Hun har tidligere været radiovært på DR, pressechef for Liberal Alliance og senest kommunikationschef i Dansk Design Center.