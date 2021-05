Scorer nyt job: DR-vært skifter til konkurrenten

Camilla Stampe, der indtil nu har været vært på 'Detektor' på DR, har fået nyt job.

Det betyder, at hun siger farvel til DR for i stedet at kaste sig ud i nye udfordringer hos konkurrenten på TV 2.

Det skriver hovedpersonen selv på Twitter.

'Detektor rykker ikke til TV 2, men det gør jeg. Og jeg tager alle mine lærepenge med fra otte år på DR - Detektor, Vi ses hos Clement, flere valgaftener - til TV 2’s dygtige Christiansborg-redaktion, hvor jeg starter 1. juni', skriver hun og fortsætter:

'Glæder mig helt vildt!'.

Under opslaget vælter det ind med lykønskninger til værtinden.

'Det bliver du OGSÅ god til. Tillykke', lyder det fra DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe.

'Sindssyg transfer på en mandag! Kæmpe tillykke', lyder det fra radiovært Sandie West.

Vil styrke dækning

Til Ekstra Bladet fortæller Camilla Stampe, at hun glæder sig meget til det nye job.

'Jeg håber, jeg kan være med til at styrke TV 2’s politiske dækning af de store aktuelle dagsordener og lave gode interviews. Jeg glæder mig især til at lave tv igen – nu til TV 2 og ikke mindst til Danmarks tredjestørste tv-kanal TV 2 News sammen med de dygtige og rutinerede folk på TV 2’s Christiansborg-redaktion', skriver hun i en mail.

Stampe er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har blandt andet arbejdet som journalist på Information og som debatredaktør på Politiken. Siden 2013 har hun været ansat i DR.