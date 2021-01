Scorer nyt job

Når 41-årige Simi Jan toner frem på skærmen, plejer hun at rapportere fra verdens brændpunkter som korrespondent.

Men nu skal den garvede journalist lære at begå sig i en helt ny arena. Hun bliver nemlig værtsvikar på TV2-programmet 'Go' Aften Live'.

Simi Jan træder ind som barselsvikar for den faste vært Petra Nagel, der venter sit andet barn.

Planen er, at Simi Jans første arbejdsdag bliver omkring den 15. februar, og hun glæder sig til at tage udfordringen op. For selv om hun er erfaren korrespondent, har hun ikke nogen erfaring som vært.

- Menneskefortællingen har altid draget mig. Og alle mennesker har en historie, uanset om man står i en krigszone i Afghanistan eller i København K, siger Simi Jan og fortsætter:

- Den nysgerrighed, jeg har over for andre mennesker, håber jeg, at jeg kan tage med i studiet og på den måde få andre til at blomstre og fortælle deres historie på den bedste måde.

Louise Wolff tager pause fra pausen

'Befriende'

Simi Jan har to ugers oplæring, hvor hun skal øve sig, inden det for alvor går løs.

Og når hun træder frem på skærmen, glæder hun sig også til at vise en helt anden side af sig selv.

- Jeg er vant til, at det, jeg taler om, er meget alvorligt og tragisk. Her kan jeg få lov til at smile lidt og måske endda grine lidt engang imellem. Det bliver en befriende ting.

Dybt berørt på direkte tv: - Det har ikke været nemt

- Mange folk tror, at jeg er en meget alvorlig kvinde. Når jeg så er ude at holde foredrag, bliver de meget overraskede over, at jeg griner så meget. For sådan er jeg som person, men det kan jeg naturligvis ikke gøre, når jeg rapporterer om død og ødelæggelse, forklarer hun.

Hos TV2 er de også helt klar til at vise Simi Jans andre kvaliteter frem på skærmen, siger redaktør Henriette Ladegaard-Pedersen.

- Simi Jan er et scoop for 'Go' Aften Live' og programmets fokus på stærke journalistiske historier og gode interview.

- Simi Jan har både den journalistiske pondus fra sine mange år som korrespondent og reporter på 'Nyhederne' og er samtidig meget lattermild og varm. Det er et fantastisk match, siger Henriette Ladegaard-Pedersen.

Dygtige kolleger

Simi Jan er vant til at stå meget alene med sine opgaver eller indgå i et lille, tæt team med sin fotograf.

Men nu glæder hun sig til at blive en del af et større produktionsapparat og et værtshold, som i forvejen består af de garvede kræfter Abdel Aziz Mahmoud og Natasja Crone.

- Natasja og jeg har arbejdet sammen på 'TV2 Nyhederne', og så har hun ofte interviewet mig, mens jeg var ude i brændpunkterne, siger Simi Jan og fortsætter:

- Det er to virkelig karismatiske, dygtige og erfarne kolleger, jeg får, så der er meget at leve op til. Jeg går ydmygt til opgaven og føler, jeg er den nye elev i klassen. Jeg skal lige lære at kravle, inden jeg kan gå.

TV2-vært i drama: Flambering gik helt galt

For knap fem år siden vinkede Simi Jan farvel til en udstationering i Istanbul i Tyrkiet og flyttede til Gentofte.

Det skyldtes, at Simi Jans mor havde fået konstateret uhelbredelig kræft, og familien valgte derfor at rykke sammen i et hus, hvor Simi Jans mor har sin egen afdeling - også i dag.

Her bor Simi Jan sammen med sin mand, Allan, og parrets sønner, Adam og Daniel på seks og tre år.

Simi Jan er som udgangspunkt hyret til at være vært i tre måneder på 'Go' Aften Live', som kan ses alle hverdage på TV2 klokken 17.30.