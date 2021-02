Scorer nyt job

Divya Das bliver ny Europa-korrespondent for TV2

Den kendte journalist og tv-vært Divya Das skal inden længe slå sine folder som korrespondent for TV2 i Bruxelles.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Det er den nyudnævnte nyhedsdirektør, Ulla Pors, som står bag ansættelsen, og den er ikke enestående.

'Der er nok at holde øje med på verdenskortet, og derfor øger TV 2 Nyhederne nu sin tilstedeværelse med korrespondenter ude i verden', siger Ulla Pors i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Alle vores korrespondenter kommer med ekspertise i udenrigsdækning og dyb indsigt. Samtidig har de den fortælleglæde, der kommer til at spille en vigtig rolle, når vi i den kommende tid udvikler nye formater og fortælleformer til TV 2 PLAY og til vores tv-kanaler. Og så glæder vi os til at føje helt nye navne til vores stærke korrespondentkorps.'

Foruden Divya Das kan den tidligere nyhedsdirektør på TV2 Mikkel Hertz se frem til en ny stilling på kanalen.

Han bliver ifølge pressemeddelelsen ny Europa-korrespondent og skal have sin base i Berlin.

'Som korrespondent med udgangspunkt i Berlin kommer jeg til at krydse mine egne spor, og efter mange år med ansvar for redaktionel ledelse er det for mig en fantastisk attraktiv mulighed. Jeg glæder mig vildt og vil gå til opgaven med både engagement og ydmyghed', siger Mikkel Hertz i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Det er tilbage til journalistikken på fuld tid. Mere kan en gammel korrespondent ikke drømme om i en tid og en verden, hvor så meget er under forandring, og der er så mange journalistiske historier at fortælle.'

I pressemeddelelsen oplyses videre, at Lotte Mejlhede, som er har været fast korrespondent i Bruxelles i mere end syv år, rykker tilbage til Danmark.

Jesper Steinmetz fortsætter som TV2-korrespondent i USA, ligesom Ulla Terkelsen fortsætter som international korrespondent med udgangspunkt i Frankrig. Rasmus Tantholdt fortsætter som krigs- og konflikt-korrespondent, og Steffen Jensen fortsætter med at dække Mellemøsten.

Derudover bliver Jesper Zølck nu TV2's nordiske korrespondent med adresse i Stockholm, Claus Borg Reinholdt dækker Rusland fra Sankt Petersborg, Jeppe Krogager er korrespondent i Spanien, og Eva Ravnbøl rapporterer fra Italien.